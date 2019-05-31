36歲林依晨與弟弟上節目反被讚似細妹　全靠5招Keep住童顏

台灣女星林依晨出道多年，主演過多部經典電視劇，精湛演技大獲好評。最近她與弟弟林維聖獲邀參加內地綜藝節目《熟悉的味道》，兩姊弟的溫馨互動打動不少觀眾。節目組更在微博Post出多張兩人的童年照，相中依晨穿上校服、戴帽子的模樣，被粉絲大讚可愛，女神果然是從小靚到大！

林依晨最近與弟弟一齊上內地綜藝節目《熟悉的味道》。（《熟悉的味道》微博圖片）

依晨與弟弟一向感情深厚，她還曾經出資台幣500幾萬贊助弟弟開餐廳，在節目播出的預告中，依晨策劃了一場兩姊弟的旅行，兩人玩得不亦樂乎，林維聖更寫了封信給家姐，感性表示「謝謝妳來當我的姐姐」，令依晨感動落淚。雖然林維聖不是首度公開露面，但他和依晨之間的互動，就呈現出最真實的一面。不過就有網友笑指身為家姐的依晨，與滿面鬍鬚的弟弟同框，反而更像妹妹，凍齡樣貌掀起熱烈討論。

依晨與弟弟同框，但童顏的她似乎更似細妹。（《熟悉的味道》影片截圖）

依晨同弟弟一向感情深厚，更曾出資贊助他開餐廳。（網上圖片）

在節目組曝光的童年照中可見，兩姊弟從小感情好，依晨的五官和臉型也沒有太大變化，其中一張她的校服Look更獲讚像櫻桃小丸子一樣可愛，網友紛紛留言：「依晨有滿滿的少女感」、「真的是從小美到大」、「果然是不老女神」、「想知道是怎麼保養的」。

依晨呢個「小丸子」Look十分可愛。（《熟悉的味道》微博圖片）

+ 7 + 6 + 5

被譽為「零負評女神」的依晨今年已經36歲，但多年來都Keep住少女樣貌，與出道時相比都沒什麼變化，皮膚充滿彈性，除了天生麗質之外，當然也少不了她後天的努力，其實依晨對保養護膚都有一套自己的心得！

依晨出道多年依然Keep住少女味！（林依晨微博圖片）

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