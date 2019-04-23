林依晨任電影節影展大使：暑假要1日睇5部電影

林依晨將擔任第21屆台北電影節影展大使，除了拍攝形象廣告，更會在台北電影獎頒獎典禮擔任頒獎人。大會透露選擇林依晨為影展大使皆因她是影視歌三棲的全能藝人，曾於2003年憑《飛躍情海》入圍金馬獎最佳女主角之外，更於2008年憑《惡作劇2吻》及2012年憑《我可能不會愛你》，兩度獲得金鐘獎視后，演技備受肯定。

林依晨首次擔任電影節影展大使，亦解答了日前透露「暑假有點事」的謎底。（台北電影節提供）

林依晨除了是個眾所周知的演員，她的另一重身份就是一位不折不扣的電影迷，沒有拍攝日程的日子，每周至少入戲院看3部電影，更直言今年暑假期間將排開工作行程，以安排欣賞精彩電影的日程：「1天看5部片都沒問題！」林依晨又透露在台北電影節中：2003年閉幕片——楊德昌導演的《一一》；2014年觀眾票選獎《KANO》，以及去年的《誰先愛上他的》，都是她喜歡的電影。

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林依晨在拍完電視劇《小女花不棄》後，正式進入休假模式。近日林依晨在個人社交媒體貼出在美國的旅遊照片，除了在華盛頓賞櫻的照片，抒發出，還貼出與老公一起看美國職業棒球大聯盟的自拍，還興奮地表示這是她的初體驗。