林依晨拍完《小女花不棄》要同老公專心造人　卻拎走師弟第一次？

林柏宏在古裝劇《小女花不棄》中飾演的東方炻苦追師姐林依晨飾演的花不棄，卻頻頻食檸檬。日前「穿越」到現代後終於修成正果，攜手為汽車品牌代言。二人在微電影廣告中求婚、撫養子女、成為老伴全都演了一遍，廣告中林柏宏在車內向林依晨求婚，竟是第一次詮釋這樣的戲碼，直呼演出時全身起雞皮，林依晨也笑說：「我居然奪走你的第一次！」

林柏宏在《小女花不棄》中苦追師姐林依晨，勁厚面皮咩都做得出▼

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林依晨透露，自己18歲就考到車牌，但只在拍戲、節目中開過車，因此都很「戲劇化」，又快又猛，私下都是坐副駕駛座比較多，並透露老公開車時，自己會在旁邊唱歌、看書，還會貼心幫老公按摩，不會多嘴給開車的意見，自認是很優良的副駕駛。林柏宏則是23、4歲時考到車牌，形容自己開車走「溫和」風格，是脾氣最好的時候，讓林依晨大讚：「車品很重要！」

林依晨今年全面暫停拍戲計畫，坦言就是為了準備做人，並笑說：「做好準備有一段時間了。」從10年前就開始特別注意身體狀況，也透露收過很多懷孕好友給的「好孕棉」，還去認識號稱「演藝圈送子鳥」的吳青峰，似乎相當積極，但再被追問細節，她害羞笑說：「就讓我們自己去處理吧！」

林依晨在《小女花不棄》中和張彬彬有許多親密戲碼，她透露老公有一起收看，是否會吃醋？她笑說：「都看過那麼多了，不會啦！」提到張彬彬，林依晨形容他「非常男孩」，兩人共同話題是聊狗，「他在打機的時候，我都幫他照顧狗。」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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