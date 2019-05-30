楊千嬅拍短片被膠樽蓋「兜頭淋」　自爆被仔仔督促要環保

楊千嬅周四（30日）出席環保活動，在台上與一眾嘉賓如丁子高、郭富城和葉德嫻等，分享自己的環保和減塑習慣。千嬅表示覺得是次活動非常有意義：「我哋一班藝人好齊心好團結去為呢件事推廣，係一個非常之好嘅教育，大家團結咗件事係好有力量嘅，同埋個impact係好大。」在宣傳片段中，一大堆膠樽蓋從天灑落到千嬅的頭上，千嬅就話不感到痛，因為其實很輕，不過反而老公丁子高就比較擔心，「佢成日驚整到我，其實驚咩啫，我哋拍戲慣咗，呢啲好小意思，不過可能佢唔想件事唔夠好，佢係一個要求高嘅人。」

宣傳短片的這個鏡頭中，千嬅需要被膠樽蓋「兜頭」灑下去。（陳順禎攝）

千嬅又指自己同老公都注重了環保，多用玻璃器皿，又換走家中不夠環保的東西，少用膠袋，自備購物袋等等，她笑稱：「成屋都冇晒膠用㗎喇！」她又笑言仔仔Torres是除了老公外，第二個「環保大使」，因為他學校的環保教育做得很足，連一次性的塑膠用品都不能帶入學校門口，又有講座教育照顧小朋友的家人，從生活做起減少製造塑膠垃圾，她分享：「我只不過行過超級市場，攞支油望一望，咁煮餸都要買支油㗎嘛，我都要盡量搵啲玻璃嗰啲，佢（Torres）都會話『媽咪，No more plastic』，呢件事係好好，佢會同佢啲同學一齊去處理呢啲問題，我係反而係受教嗰個。」

千嬅在台上分享自己的環保習慣。（陳順禎攝）

近來網上瘋傳一張舊照，引來網民熱烈討論究竟是楊千嬅定鄭秀文，千嬅回應︰「其實張相我又有印象係好多年前㗎喎，因為應該係好耐之前，97年定唔知咩㗎，咁後尾再講其實都幾有趣呢件事，係一個美麗嘅誤會，其實呢個話題由我出道講到依家啦，咁又無乜嘢喎，但係點解又會再傳返呢？（記者解釋有網民在西九龍中心的商店見到這張明星相）咁好珍貴喎，我又唔知有呢件事喎，咁唔緊要啊，依家分到咪得囉，不過唔係，有時都有機會認錯嘅，某啲角度我自己都覺得似，無乜所謂，人人都有一個相似嘅地方嘅，咁OK喎！」

在網絡上被瘋傳的這張舊照，引來一番討論。（網上圖片）

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