【倚天屠龍記】趙敏陳鈺琪被嘲笑「平胸」　霸氣回應：我驕傲

無綫熱播內地劇《倚天屠龍記》大受歡迎，其中討論度最高的就非第一女主角飾演趙敏的陳鈺琪莫屬。網友們除了對她的外貌有讚無彈之外，對她的演技亦給予讚同，唯一吐嘈的就是她的身材。有網友就毫不客氣地調侃她「平胸」這回事，而陳鈺琪亦追睇網友的評論，更親自在社交網站作出回應，短短13個字KO一班網友，展露趙敏的霸氣令人佩服佩服。

《倚天屠龍記》捧紅了陳鈺琪。（微博圖片）

在劇中趙敏不時以男裝扮相出場，身為男子平胸最正常不過，在這一部份陳鈺琪展現平胸非常理所當然，而且女扮男裝的她顯得英氣俊秀非常帥氣。但鏡頭一轉穿回女裝的她身材竟然同男裝時冇分別，完全突出不了女子玲瓏浮凸的好身材，皆因她女裝時仍然是「平胸」被網友取笑留言道：「也太平了」﹑「年紀輕輕就有一座飛機場」…還嘲笑她根本就是無胸。

陳鈺琪女扮男裝顯得特別英氣。（《倚天屠龍記》微博圖片）

而作為剛出道不久的新人，陳鈺琪亦不時有睇網上的評論，而她對於網友這一則評論，亦高智商作出回應：「我平胸！我驕傲！我為自己省布料！」短短13個字展露了趙敏的霸氣，網友一致給讚添，更認為她的長相已經贏了一大半。

陳鈺琪回應十分顯霸氣（陳鈺琪微博圖片）

睇更多陳鈺琪全身照：