【倚天屠龍記】陳鈺琪學生照相繼流出　純情那些年睇到嘩嘩聲

無綫熱播內地劇《倚天屠龍記》大受歡迎，使第一女主角趙敏（陳鈺琪飾）紅遍大江南北，觀眾們都給她清秀脫俗的外表深深吸引。人氣急升的她自然人紅事非多，網友們亦陸續翻查她過去的舊模樣，學生照陸續流出令一眾網友O晒嘴，皆因她出道前同出道後的模樣竟然完全無變，依然甜美可人相當漂亮，網友們都不得不佩服封她為「神仙顏值」，簡直就是仙女一名。

陳鈺琪因為趙敏一角走紅。（《倚天屠龍記》微博圖片）

遂格睇陳鈺琪進入娛樂圈後美照：

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在戲內飾演趙敏的她，多次以女扮男裝出場均英氣十足，當女兒身時更美麗動人，大眼睛高鼻子瓜子臉簡直就是完美臉孔。而在戲外穿回時裝的她，同樣地氣質出眾，或許大家會質疑她靠化妝﹑修圖甚至於整容，因為藝人會做這一些最平常不過。可是當有網友找出她在學時的舊照，就打翻了對藝人的舊有標籤，因為陳鈺琪根本就是屬於天生麗質型。

由網友流出她畢業於四川大學錦城學院的照片，身穿藍白色校服的她站得畢直，而且當時身型依然非常單薄，梳著馬尾的她臉上貌似不施脂粉顯得特別清秀同靦腆，可見她當時顏值已經非常突出，估計是屬於校花級人馬。這個時期正是她在大學參加合唱團的時候。另外，網友們亦找出她畢業時穿着學士服的舊照，梳著中分頭的她臉上施了淡妝非常斯文，一臉清純模樣靠在男孩肩膀上笑得特別甜蜜，兩人緊緊依貼的模樣不禁令網友猜測他們關係非一般，難道是戀人？

陳鈺琪大學時的模樣十分清純。（微博圖片）

陳鈺琪當時模樣非常出眾。（八組兔區吃瓜醬微博圖片）

相信大家都會認為顏值如此出眾的女子，自自然然有不少追求者，沒想到陳鈺琪在接受內地媒體訪問時，就表示大學時期根本無人追求過她亦無拍過拖，皆因她自稱當時肥到令男仔卻步，但從大學舊照看，她根本唔肥，的確令人難以置信。甚少在鏡頭前表露自己感情生活的她，令人懷疑是公司為幫她打造「清純人設」的需要才如此避忌。

除此之外，網上亦流傳多張她於大學時曾參與拍攝的微電影畫面，畫面中的她染了一頭金髮顯得特別青澀，依然五官漂亮同現在根本無分別，即使戴了勁老土的眼鏡亦難遮掩她的美麗。網友們都一致認證她是清水出芙蓉：「長得是真好看」﹑「嫉妒她的天然臉」﹑「迷路了我」…簡直就是母胎美女一名（天然又漂亮的美女）。

大學時拍攝微電影的陳鈺琪。（愛旅遊的老男生微博圖片）

該格睇陳鈺琪學生舊照：