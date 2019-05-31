吳日言子宮內膜異位　靠阿Bob「必孕秘訣」陀B：試2次就得咗

TVB真人騷《媽媽唔易"造"》播出以來，成為不少女性討論話題！一眨眼就來到最後一集，節目就來兩位母乳媽媽吴日言及董敏莉分享她們的母乳之路，但原來吳日言當年做婚前檢查後，驚覺子宮內有「朱古力瘤」即子宮內膜異位，有機會影響生育！

現年35歲的吳日言在2016年10月下嫁拍拖17年的男友Barry，二人婚後就本著順其自然的心態「造人」，但一年多時間過去仍未有懷孕的跡象，吳日言接受《香港01》訪問時就稱：「雖然做婚前檢查發現生『朱古力瘤』，但醫生話我哋都可以繼續試自然（懷孕），所以都唔太擔心。而且頭一年我哋都忙住搬屋同狗狗唔舒服，壓力都幾大，心態上未算太ready。」

二人結束17年愛情長跑！（IG圖片）

但2年來肚皮一直未有聲氣！（IG圖片）

到一切繁瑣的事情都安頓好，兩公婆再計劃時間準備懷孕時，好友阿Bob就向他們傳授「必孕秘訣」：「佢話女性每個月排卵期只有一日可以懷孕，所以要喺排卵嗰日同老公咩啦（發生性行為），夜晚再做多一次，到第2朝再做多次，我同老公試咗2次又真係得咗！（2日1晚？）係呀，真係work!（排卵期係咪都有問醫生？）冇問呀，我自己喺淘寶買啲排卵試紙返嚟自己check，開頭都驚信唔過，但又得咗！」

全靠阿Bob教路！（IG圖片）

成功懷孕後，吳日言就透露懷疑自己有產前抑鬱：「當時心情都好波動，又成日亂諗嘢同發脾氣！睇睇吓電視，都會冇啦啦走入房喊，好恐怖，但老公就一直喺畀安全感我，到BB出世就冇事喇！」問到有沒有打算再追B，吳日言就稱：「原來想追豬B嘅，但都過咗，隨緣啦！（有冇繼續試阿Bob個秘訣？）哈哈，未住，休息多陣先！」

2就得咗！（IG圖片）

勁可愛!（IG圖片）

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