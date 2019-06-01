向太狠批張栢芝說謊成癮後急刪Post　工作室懶理言論曬童年相

張栢芝近日上內地綜藝節目《天天向上》分享下廚經驗，但被問到兒子喜歡的菜式時，她卻答不出，更自爆從來沒有吃過肉，不過之後就有網友翻出昔日影片，直指她講大話，封她做「謊話大王」。對於栢芝在節目上的一番言論，向太陳嵐今日（1日）凌晨在微博發表長文，直言栢芝「說謊成癮」，更指對方「讀書少」、「心理扭曲」等，掀起網友熱議！

張栢芝近日上內地綜藝節目《天天向上》的一番言論掀起網民熱議。（《天天向上》影片截圖）

栢芝日前在節目中自爆受爸爸影響，從小就喜歡煮飯，每天都會煮不同的菜式給兩個囝囝Lucas和Quintus，但被問到他們最喜歡的菜式時，她就答非所問，還自稱天生愛吃素，從來沒有吃過肉。隨後，有網友翻出她此前的多番言論，包括自爆曾流產4次、自己越吃宵夜越瘦、拍戲3個月不睡覺、連續睡16天沒有醒過等，網友認為她的言論太浮誇，不可信。

栢芝被問到兒子喜歡的菜式口啞啞。（《天天向上》影片截圖）

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向太微博發文指栢芝讀書少

對此，早前在微博力撐華為的向太，今日（1日）就用華為手機在微博發文，稱栢芝「在說胡話這個領域她也算是得到高人了」、「感覺她就是說大話張口就來，完全不經過大腦，自己吹牛吹到爽為止」。向太還表示栢芝的種種表現全因讀書少，邏輯思維混亂，更歸咎於栢芝的身世：「從小單親，後來離婚，心理有點扭曲，身世也坎坷，說謊成癮了自己都相信了。」最後向太更列出三大精神病症狀，呼籲網民早發現早治療，提高精神病的治愈率。

向太深夜在微博發文，狠批栢芝說謊成癮，全因讀書少、心理扭曲。（向太微博截圖）

其實向太與栢芝積怨已深，當年兩人亦師亦友，但之後栢芝激怒了向華強和向太，向太更對外宣稱永不錄用栢芝。栢芝宣布誕下第3胎後，向太還曾發文指栢芝是連兒子生父都不知道的人。不過對於向太的毒舌言論，很多網友都認為不妥，紛紛替栢芝抱不平：「好聚好散，各自安好有那麼難嗎」、「公開場合這樣說太過分了」、「她一路走過來也不容易！你就別落井下石的了」。未知向太是否飽受網民壓力，微博已經刪走Post。而栢芝工作室就分享了幾張栢芝的童年照，懶理向太的言論。

向太與栢芝早年亦師亦友，但後來兩人關係決裂。（視覺中國）

栢芝工作室今日在微博Post了幾張栢芝的童年照。（張栢芝工作室微博圖片）