允兒流利中文介紹新歌　驚喜重現少女時代Solo組曲團魂爆發

少女時代成員允兒（潤娥）近日發行特別迷你專輯《A Walk to Remember》，作為送給粉絲的禮物。向來中文十級的她，亦抽時間拍片向中華地區粉絲打招呼，努力為自己宣傳新作。而早前剛過29歲生日的她，驚喜拍攝跳舞影片，重演少女時代各成員的Solo歌曲，簡直就是團魂大爆發！

上月30日，允兒推出新歌《Summer Night》，歌曲清新的氛圍，相信感染到不少粉絲。而貼心的允兒也特別用中文拍攝影片，希望用歌曲感染到更多粉絲。中文十級的她講到：「這次專輯的主打曲《Summer Night》，是一首適合夏天，非常清爽的歌曲。這次我特別準備了粉絲們會喜歡的音樂，我希望大家多多收聽，也希望大家多多喜愛我。」中文十級的她，發音標準得來又可愛。

允兒推出特別專輯《A Walk to Remember》，當中嘗試了多個造型。（Facebook/@ girlsgeneration）

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而適逢上月是允兒的生日，她特別為粉絲準備驚喜的舞蹈影片。由老小徐賢《Don’t Say No》、泰妍《Why》到Tiffany《I Just Wanna Dance》，每位少女時代成員的Solo歌曲，允兒都一一練習，被粉絲稱讚團魂爆發。除此之外，身為隊中領舞擔當的她也帶來了IU、TWICE、BLACKPINK和Red Velvet等的模仿舞蹈，久違地展示出其舞蹈實力。

允兒表示不知道粉絲喜歡甚麼，所以她準備了大量歌曲。（탱구nim사랑影片截圖）

允兒女團組曲逐格睇：

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允兒中文介紹新專輯影片：