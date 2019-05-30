【婚內情】鄧萃雯與林德信關係漸趨曖昧　醫生病人變成女神與兵？

ViuTV電視劇《婚內情》劇情逐漸白熱化，陳錦鴻（飾演孫逸）、鄧萃雯（飾演馬淑湘）、談善言（飾演許或然）和廖碧兒（飾演馬淑媛）的四角關係剪不斷，理還亂，而鄧萃雯的家庭醫生林德信（飾演林若德）也逐漸走進這段婚姻。事實上，比起丈夫陳錦鴻，鄧萃雯似乎更信任林德信，兩人之間的情誼甚至超越醫生和病人關係。然而，兩人究竟算是知心好友、情人，還是「兵和女神」？

林德信是鄧萃雯的家庭醫生。（《婚內情》劇照）

醫患以上，戀人未滿？

自鄧萃雯確診患有肺腺癌後，林德信盡心盡力找尋治療方法，亦樂於聆聽對方心聲，鄧萃雯提出任何要求，林德信都會盡力完成，例如向外界隱瞞病情，還有保守病癒消息的秘密。其實在醫生立場而言，林德信沒有必要完成鄧萃雯提出的要求，但他之所以願意滿足鄧萃雯心願，全因他已不止視鄧萃雯為病人。

林德信不單為鄧萃雯治療，又會傾聽他的心聲，更會幫鄧萃雯圓謊。（《婚內情》劇照）

同樣，鄧萃雯亦非常信任林德信。雖然鄧萃雯曾揚言：「冇人可以信得過！」但她卻百分百信任林德信，不止放心交給林德信治療，亦只向林德信訴說擔憂，更重要的是，鄧萃雯行山時感到不適，第一時間想起的竟不是老公陳錦鴻，而是家庭醫生林德信，可見鄧萃雯也視林德信為不可或缺的存在。

從以上種種跡象可見，林德信和鄧萃雯關係早已超越醫生和病人關係，但兩人的感情，算得上是愛情嗎？

鄧萃雯行山感不適時，第一時間想起的是林德信。（《婚內情》劇照）

神女有心，襄王無夢

林德信或許深愛鄧萃雯，但對方只視林德信為摯友，甚至不知不覺間，將林德信變成「兵」。雖然鄧萃雯和林德信關係匪淺，但鄧萃雯始終一心一意愛慕丈夫陳錦鴻，她向林德信提出的種種要求，出發點都是為了陳錦鴻，例如她知道自己罹患癌症後，要求林德信向陳錦鴻隱瞞病情，目的是為了陳錦鴻生活可以一切如常；而鄧萃雯病情好轉後，又要求林德信保密消息，希望可以用病情留丈夫在身邊。由此可見，林德信和鄧萃雯之間的感情，只是男方單向的愛戀。

雖然鄧萃雯與林德信關係曖昧，但鄧萃雯心中仍最愛陳錦鴻。（《婚內情》劇照）

林德信對鄧萃雯而言，或許只是知心好友，甚至是「觀音兵」（《婚內情》劇照）

《婚內情》的感情關係越來越亂，陳錦鴻雖與廖碧兒感情死灰復燃，但和談善言感情卻慢慢轉淡，至於林德信和鄧萃雯關係亦頗為曖昧，究竟這段五角關係下場如何，就要留意《婚內情》。

究竟兩人關係最終下場如何？（《婚內情》劇照）

《婚內情》劇照