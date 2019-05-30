麥浚龍、Kai@EXO時裝展同場鬥潮　Gucci子宮刺繡長裙備受爭議

麥浚龍（Juno）昨晚（29日）遠赴意大利羅馬比托利博物館（Museum Capitolini）出席Gucci 2020初春渡假系列（Gucci Cruise 20）時裝展，以一身寶石藍色軍裝褸及灰色闊腳褲的打扮完全看不出他是時裝展的稀客，不失個性得來亦突顯出他的時裝獨特品味。

麥浚龍首次參加時裝展。（Getty Images）

除了Juno這位香港的唯一代表，時裝展上更星光熠熠，而且粒粒都是巨星，包括內地女星李宇春、韓國偶像團體EXO人氣成員Kai、英國樂隊One Direction成員Harry Styles、名模Naomi Campbell等等，連傳奇歌手Elton John都是捧場客！

EXO人氣成員Kai亦有出席。（Getty Images）

作為時裝界的引領者，Gucci每次推出新產品都火速引起全球粉絲關注，不過今個系列卻有引起外界爭議的產品。其中一件由Alessandro Michele設計的米色連身長裙上，因有女性子宮的刺繡圖案而被不少網民炮轟設計太糟糕：「女權應該要尊重地看待，這的確令人作嘔」、「你們已經沒有創作時裝的新靈感了嗎？」、「我還是比較喜歡以前的Gucci」、「再見Gucci！」。

Gucci解釋這條裙背後其實是支持爭取女性權益和性別平等的一個名為Chime for Change的社會運動。（IG：@gucci）

不少網民炮轟這條裙的設計太糟糕。（IG：@gucci）

品牌在社交網站發文解釋該設計反映出創意總監眼中的自由（freedom）、平等（equality）和自我表達（self-expression），更表示Gucci一向對提倡性別平等的運動抱有支持態度，亦承諾支持性及生殖權利、產婦健康以及個人選擇的自由。知道設計背後的意義後，雖然依然有負評，不過亦有很多網民十分欣賞：「時裝背後的訊息更重要」、「作品帶出的訊息很正面」、「不能相信這麼多人對子宮的圖案感到被冒犯，然而這就是你們所有人來自的地方！」

模特兒穿上後，裙子上的刺繡與女性的子宮位置相若。（網上圖片）

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