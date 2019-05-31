前FFx組合成員Christy職業治療系畢業：找到動力讓世界多一點喜悅

前女子組合FFx的20歲成員周葆諭（Christy）樣子甜美，即使於組合解散後赴台灣求學入讀職業治療，身為組合中最受粉絲歡迎的成員依然備受注目，她亦曾接受《香港01》訪問時透露年中會拍電影，她的復出令人期待。而近日她終於學業，完成三年的職業治療大學課程，正式戴四方帽成為大學畢業生行列。

Christy近日她終於完成學業，加入畢業生行列！（IG：@christy_cpy）

她於IG上發文透露完成學業的感受，並感謝與她並肩作戰的「戰友」：「走了三年終於走到了授證典禮，再累也值得，謝謝你們的陪伴。在這幾年裏找到給自己的動力讓這個世界多一點點喜悅，謝謝你們陪我瘋陪我渡過難過的時候。祝實習順利！」有人笑指被她治療過的男病人一定會賴死唔走，她在IG大爆自己並沒有成年男病人，因為她治療的病人都是小朋友！她亦解釋職業治癒主要有三科，包括小兒（小朋友）、生理和心理（精神）三個主要範疇，而Christy主攻的正正就是兒童職能治療。

Christy有「醫療女神」之稱。（IG：@christy_cpy）

Christy依然要多留在台灣一陣子，因為她要留在醫院進行實習，她回覆《香港01》：「我仲要捱過埋個實習咗先，黎緊7月會番香港，呢段時間都有安排藝人嗰邊嘅工作，畢業之後都會做番呢科，藝人方面就睇下到時有無機會啦。」Chirsty表示會抽空在假期回香港與香港粉絲見面，亦會偶爾出席活動、拍戲和錄製新歌。再加上Christy經常在17直播，日前更加成為百萬主播，可見她離開娛樂圈幾年依然人氣甚高，如果回歸娛圈的話必定成為最備受期待的新力軍。