姚子羚為拍攝寵物節目不惜犧牲假期　只為呼籲減少棄養事情發生

姚子羚（Elaine）一向是愛寵物的人，這是眾所周知的事。她最近為了拍攝TVB全新的寵物節目，甚至捨棄了原本的假期，她說：「其實今次好開心、我寧願犧牲自己假期都要拍呢個節目，就知道我有幾咁鍾意小動物啦。因為本來我一早請咗大假打算休息下。其實拍完《唐人街》好辛苦，點知有監製話想搵我拍一個寵物有關節目，二話不說我就接咗。」

Elaine笑言家中的狗狗現在很乖很聽話，跟牠說話大概也明白自己的心情。（賴家杰攝）

在節目中會分享一些養寵物遇到的問題和訊息想帶給觀眾，讓大家明白寵物是需要教導，希望能減少棄養問題。在早前的日子Elaine領養的狗狗也咬傷了她，導致留下疤痕，在節目中Elaine笑言暫時監製沒有用到她自身經歷去和大家分享：「其實大家都知道當時發生咗狗狗咬我嘅事，但我都選擇繼續養佢，因為做狗主係應該照顧佢一世。呢個係做狗主嘅責任嚟，要勇於面對呢個問題，因為有時候唔可以寵物唔聽話就係話寵物嘅錯。」



Elaine不擔心家中狗狗再咬她，因為覺得這是一種信任，若互相信任便不會再發生之前類似的事件。（賴家杰攝）

另外今天（2日）她出席TVB公布全新的寵物節目活動時候，大家留意到Elaine身上有很多瘀青，令人懷疑給別人打。Elaine直言是有很多人打她：「係呀成身瘀晒，手臂呢個位瘀晒就係同吳家樂拍《唐人街》時候，佢一下拍落嚟就瘀咗。另外陳展鵬都有份，佢就係踩腳，我唔係同佢打戲，但係佢自己踩我，瘀咗成個星期，佢每隔兩日就問我一次有冇事，因為佢好擔心我受傷，但都Ok，冇乜事。」

