【南優鉉演唱會】入伍在即泣不成聲　隊友張東雨服役仍拍片力撐

韓國男團INFINITE成員南優鉉（又譯：南優賢）昨日（2/6）假澳門百老匯舞台舉行首個個人演唱會《植木日》。今次既是南優鉉首度單獨開騷，亦相信是南優鉉履行兵役前，最後一次到訪澳門，自然吸引不少INSPIRIT（INFINITE粉絲）捧場。南優鉉落力與在場粉絲互動，臨近尾聲時更一度泣不成聲。

南優鉉完成澳門個人演唱會。（陳穎妍攝）

南優鉉為粉絲獻唱多首歌曲，包括《香氣》、《出發》、《You’re My Lady》、《A Song For You》等歌曲，特別是表演《I Swear》時，隊友張東雨驚喜「現身」，拍片隔空為南優鉉Rap助陣，雖然張東雨已於上個月入伍，未能親臨澳門現場，台下粉絲看見張東雨影片仍然尖叫不斷。

張東雨上個月已經入伍，仍拍片為南優鉉助陣。（IG：ddong_gg）

演唱會期間，南優鉉不時搞gag炒熱氣氛，例如叫台下INSPIRIT大數自己的優點，卻反被粉絲要求露腹肌，南優鉉以台下觀眾年紀尚輕，以及當日沒有腹肌為由推卻，雖然台下粉絲仍然非常哄動，但南優鉉最終也沒有曬肌肉。不過，南優鉉跳舞時，其衣服下擺不時飄起，相信接近舞台的觀眾能夠親眼確認偶像腹肌是否仍然健在。

南優鉉向來擅長搞氣氛，昨晚亦落力搞gag，展現風趣一面。（陳穎妍攝）

INFINITE的金聖圭和張東雨已經入伍，而1991年出生的南優鉉已達到當兵年齡，相信在今次演唱會之後，會有較長時間未能與INSPIRIT見面，所以南優鉉和INSPIRIT都倍感不捨。演唱會尾聲，南優鉉演唱《Stand By Me》時一度泣不成聲，而台下有不少歌迷亦隨之痛哭，場面相當感人。

南優鉉即將入伍，所以演唱會接近尾聲時不禁泣不成聲。（陳穎妍攝）

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