【婚內情】想學鄧兆尊享齊人之福　陳錦鴻竟險搞出人命！

ViuTV電視劇《婚內情》來到結局周，人物關係越來越混亂，鄧萃雯（飾演馬淑湘）發現陳錦鴻（飾演孫逸）和妹妹廖碧兒（飾演馬淑媛）藕斷絲連，遂聯合陳錦鴻的另一位情人談善言（飾演許或然）聯手擊退廖碧兒，四人於是在陳錦鴻的工作室「攤牌」，情緒受酒精和治癌藥物影響的鄧萃雯更拿出手槍，要求陳錦鴻決定誰要在這段四角關係消失，雖然最終發現鄧萃雯持有的只是手槍，愛看這類「狗血」情節的觀眾應該看得非常過癮。 正所謂「戲劇源於生活」，現實中也有人如陳錦鴻一樣同時擁有三位情人，這位坐享齊人之福的便是粵劇名伶新馬師曾長子鄧兆尊。不過，為甚麼鄧兆尊的情人能和平共處，而陳錦鴻卻弄得腥風血雨，甚至差點搞出人命？本文會為各位觀眾剖析。

《婚內情》上演四角關係對峙的場面。（《婚內情》劇照）

鄧萃雯拿着手槍，要求陳錦鴻選擇其中一人從這場亂局中消失。（《婚內情》劇照）

鄧萃雯角色無法抑壓的控制慾

鄧萃雯到目前為止，都沒有「共享」陳錦鴻的想法，她希望能在這個亂局中取勝，於是控制慾極強的鄧萃雯與談善言聯合作戰，但鄧最終目的只想獨佔陳錦鴻，因為她已無法安於現狀，忍受自己要和另外兩個女人共侍一夫，四人「攤牌」時，鄧萃雯更以極端手法，要求陳錦鴻為這段關係作了斷，所以陳錦鴻又怎能如鄧兆尊一樣，安享齊人之福呢？

鄧萃雯是控制慾極強的人，她發現陳錦鴻安心偷食，自然難以接受。（《婚內情》劇照）

新仇舊恨一觸即發

這段四角關係變得愈來愈複雜，新仇舊恨陸續爆發亦是主因之一。鄧萃雯和廖碧兒年少時，曾為陳錦鴻爭風呷醋，雖然隨着時間流逝，兩姊妹的仇恨亦已沖淡，但廖碧兒與陳錦鴻舊情復熾，加上鄧萃雯發現妹妹與丈夫私下經常見面，三人之間的仇恨因而一次過湧現，令局面倍添混亂，四人和平共處的可能性近乎零。

廖碧兒本來受鄧萃雯之命，幫忙奪回姐夫，沒想到最終與陳錦鴻舊情復熾。（《婚內情》劇照）

鄧萃雯和廖碧兒的新仇舊恨因陳錦鴻而爆發。（《婚內情》劇照）

陳錦鴻軟弱無能

數到最重要的原因，必定是陳錦鴻軟弱無能的個性。陳錦鴻早已對髮妻鄧萃雯毫無愛意，只是鄧萃雯過往落力幫助陳錦鴻建立事業，可算是他的「金主」，導致陳錦鴻無形中依賴鄧萃雯，無法輕易離開妻子，而且鄧萃雯個性非常強勢，陳錦鴻卻是懦弱的小男人，在鄧萃雯面前，陳錦鴻只敢唯唯諾諾，不敢說三道四，因此陳錦鴻多年來不敢與妻子一刀兩斷，只能到處拈花惹草，加上三位情人均相當火爆，這場亂局一發不可收拾，實在不足為奇。

雖然陳錦鴻早已想脫離鄧萃雯的制肘，但他個性軟弱，無法與妻子一刀兩斷。（《婚內情》劇照）

隨着《婚內情》本周日（9/6）播出一小時大結局，陳錦鴻、鄧萃雯、談善言和廖碧兒的混亂關係也走進尾聲，屆時陳錦鴻將會從三個女人中抉擇，究竟誰是真正的大贏家？誰會輸得一敗塗地？各位觀眾就要密切留意星期日晚10點的《婚內情》大結局了。

《婚內情》即將大結局，究竟眾人會何去何從？《婚內情》劇照）

《婚內情》劇照