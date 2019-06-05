【切爾諾貝爾】兩分鐘高輻射足以令壽命減半　軍隊徒手清理核廢料

HBO正在的電視劇《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）今晚（4日）將會播映大結局，內容講述1986年蘇聯的切爾諾貝爾核電廠發生歷史上最嚴重的核電事故以及其善後工作的故事，《Chernobyl》更在imdb取得9.7分的高分，被冠以神劇的地位。《Chernobyl》的好看之處大概在於真實還原了當年事件的真相，令觀眾了解到核事故帶來的禍害固然廣又大，可是遠不及當權者為掩蓋事件所做的維穩工作帶來的傷害深。

《Chernobyl》的劇集海報是一個人穿著全副武裝站在灰茫茫的城市中，有種孤立無援的感覺。（劇集海報）

在第四集播出的劇情說四號反應堆爆炸後，核電廠天台上散落不少放射性的石墨，並且必須將其放回反應堆，才可以進行接下去的善後工作。天台分成三個部分，分別是：Katya、每小時的輻射量為一千倫琴（測量輻射的單位）、接觸兩小時後可致命；另一區域稱Nina、每小時的輻射量為二千倫琴、接觸一小時就足以致命；最嚴重的區域為Masha，每小時的輻射量為一萬二千倫琴，幾乎是廣島原子彈爆炸的兩倍輻射量，人們即使穿著全副武裝，在上面留兩分鐘壽命就會減半、留三分鐘壽命則只剩一個月。

當時使用機械人月球車（Lunokhod STR-1）去清理Katya和Nina區域裡的石墨，以減少輻射對人體的傷害。（紀錄片截圖）

因為輻射強度會對人體帶來極度傷害，所以只可使用機械人月球車（Lunokhod STR-1）去清理Katya和Nina區域，Masha區域因輻射太強連月球車在上面也無法啟動，所以從德國借來了一輛名為「Joker」的推土機，因為蘇聯政府向外國虛報倫琴數值，以掩蓋國內發生全球性核災難的事實，使「Joker」幾乎一落地就已經失去功用；因為蘇聯不可能拉下面子去向美國借機械人，在進退兩難兼並無其他選擇下，他們只好使用生物機械人（Biorobot），即是用人手去清理石墨。

+ 6 + 5 + 4

電視劇中軍隊徒手清理核廢料的這件事是真有其事，當年共有3,828個人不計自我安危地去協助清理Masha上的石墨。不過電視劇中所說每人在現場的處理時間不足90秒，而且需要嚴守時間，每逢時間到都會有人敲鐵通，以提醒軍人們撤離及換人，90秒大概是編劇為了戲劇而取的一個中數。根據Chernobyl相關的紀錄片，軍隊可在天台上逗留時間由15秒至兩分鐘不等，皆因天台上石墨被清理到一個程度的時候，輻射量亦相繼減低，所以最早登上Masha的軍人危機越大；有些軍人甚至多次上到Masha執行任務！

+ 4 + 3 + 2

每個軍人都會有一套保護裝備，當中包括橡膠圍裙及保護生殖器官的「Egg Basket」，他們要面對的是看不的敵人和危機！雖然他們戴著面罩，我們無法得悉他們的真正身份；我們也無法知道他們在處理完石墨後有沒有出現什麼後遺症（有受訪者說他的手腳後來都不能正常活動），可是他們克服內心的恐懼，當刻下定決心犧牲自我去救其他人一點也不容易，工廠工人如是、煤礦工人亦如是。