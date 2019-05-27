【切爾諾貝爾】HBO披露核爆恐怖真相　還原核電廠無名英雄血淚史

切爾諾貝爾核災，這場史上最慘重的核能事故，自發生以來已經超過30年了。這場毀滅性的災難，讓切爾諾貝爾核電廠所在的地區成為充滿輻射物質的禁區。而HBO即將推出的迷你劇集《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）正是根據這場悲劇所改編，在追劇之前，你必須先了解下面這些事實。

HBO劇集《切爾諾貝爾：傷心的兒童》的拍攝場面幾可亂真。（《切爾諾貝爾：傷心的兒童》劇照）

「切爾諾貝爾」（Chernobyl）是甚麼？

切爾諾貝爾核電廠座落於當時由蘇聯控制的烏克蘭，距離烏克蘭首都基輔（Kiev）北方約68英里（約等於110公里），於1970至1983年期間建造。事故發生時，這座核電廠包含4座核子反應爐，還計畫再建造2座核子反應爐。這座核電廠採取「核分裂」（nuclear fission）的方式發電——當像是鈾（uranium）這類元素的原子核分裂時，會釋放出大量能量，這些能量被做為電力使用。

距離這座核電廠最近的城市，就叫做「切爾諾貝爾」，大約有14,000位居民。但因為有太多人在切爾諾貝爾核電廠工作了，因此在1970年，又形成了一個新的城市「Pripyat」，專門提供給在核電廠工作的員工及家眷們居住。Pripyat有着約5萬名居民，和其他城市一樣擁有學校、工廠、電影院和醫院等建設，還設立了一座遊樂園。就在遊樂園預定開放的前幾天，災難發生了。

核電廠於1986年4月26日凌晨1點23分爆炸。（《切爾諾貝爾：傷心的兒童》劇照）

切爾諾貝爾核電廠為甚麼會爆炸？

1986年4月26日，凌晨1點23分，核電廠的工程師們進行安全測試時，在核反應爐尚在運作的狀態下關閉了安全設備。由於人為疏失及設計不良，引發了大火，進而發生爆炸。這場爆炸將4號核反應爐的頂蓋炸飛，原子核被曝露在外，釋放出大量的輻射物質。當時大氣中所含有的輻射量，比美國在二次世界大戰用原子彈轟炸日本廣島的時候，還要高出400倍之多。

為了抑止大火及輻射擴散，直升機往反應爐撒下大量的沙土、用來阻擋輻射的鉛（lead）和用來吸收中子（neutron）的硼（boron）。然而，這場大火還是延燒了10天之久，充滿輻射的粉塵及煙霧遍佈該地區。

切爾諾貝爾核爆時大氣中含有的輻射量，比第二次世界大戰廣島被原子彈轟炸時，還要高出400倍。（《切爾諾貝爾：傷心的兒童》劇照）

有多少人死亡？

根據蘇聯官方統計，這場爆炸直接導致2名員工死亡，另外還有28名工程師和消防員，在災難發生後的數週內死於急性輻射症候群（acute radiation syndrome）。爆炸發生時，有600名員工在現場，共計有134名員工患有急性輻射中毒（acute radiation poisoning）。第一位回報核電廠發生狀況的人員，其死亡非常痛苦——死前遭受嘔吐、腹瀉、全身嚴重燒燙傷的折磨，最後死於器官衰竭。

事發時尚有600名員工身處核電廠內。（《切爾諾貝爾：傷心的兒童》劇照）

爆炸發生之後？

直到4月27日，爆炸發生超過24小時後，有關當局才開始疏散切爾諾貝爾附近的居民。隨着官方開始擴大撤離區，有超過3萬的居民被安置在巴士上，從輻射汙染最嚴重的地方開始疏散。為了降低輻射污染繼續擴散，蘇聯政府在爆炸的切爾諾貝爾核電廠附近，劃定了一個1,600平方英里的禁區（約41萬公頃，相當於超過1／10的台灣面積），並在被摧毀的四號核反應爐外，蓋上了用混凝土做成的「石棺」（sarcophagus），用以容納溢出的輻射。然而，其他的核反應爐仍繼續運作，員工每日在核電廠工作5小時，每月需有15天待在禁區外，好將輻射對身體的影響降至最低。這樣的情況一直持續到西元2000年，切爾諾貝爾核電廠徹底停止運作為止。而在2017年時，當局放置了一個由鋼鐵做成的新「石棺」，將整個核電廠區給覆蓋住。

劇中由於核電廠管理層不知事件嚴重性，導致消火員未有做足防輻射措施就到場滅火。（《切爾諾貝爾：傷心的兒童》劇照）

關於切爾諾貝爾核災對人體健康長期影響的報告，結果各有不同，但可確定的是，這場災難污染了數百萬人所居住的區域。雖然專家們還在辯論長期下來核災所造成的死亡人數有多少——聯合國認為是4千人，而綠色和平組織則認為是93,00人 ——但已有數千件甲狀腺癌案例，且在爆炸發生後繼續於核電廠工作的人們，他們罹患白血病的機率較高，而焦慮與精神健康相關的問題也影響着當時居住在附近的人們。2010年，研究人員發現在禁區附近出生的小孩，擁有先天缺陷的機率極高，罹患小腦症（microcephaly）、脊柱裂（spina bifida）、和連體嬰（conjoined twins）的機率比一般人多出二至三倍。

當年未能啟用的遊樂園如今已成觀光熱點。（資料圖片／林迅景攝）

被劃入禁區內的Pripyat及其他社區，變成了衰敗的鬼城。儘管專家表示這些靠近核反應爐的地方，將有3千年的時間無法居住，但有部分民眾選擇忽略這些輻射警告，回到禁區外圍的村莊居住。根據BBC的報導，禁區內還是有部分區域是安全的，至少可以短暫地進行拜訪，這些安全區域裏包含了Pripyat。現在，Pripyat每年吸引6萬名遊客前往參觀，當年沒能啟用的遊樂園，現在變成了這場核災的怪誕象徵。

HBO迷你劇集所重現的切爾諾貝爾大火。（《切爾諾貝爾：傷心的兒童》劇照）

HBO劇集《切爾諾貝爾：傷心的兒童》有多還原？

關於這部迷你劇集，有一件事完全不符合真實情況——那就是演員的口音。這部以英語製作的節目，是HBO與英國天空廣播公司（Sky UK Limited）共同合作推出，有大量的英國演員出演本片，因此片中還是以演員們天生的英國腔為主，而非俄羅斯或烏克蘭口音。

劇集由Stellan Skarsgård與Jared Harris主演。（《切爾諾貝爾：傷心的兒童》劇照）

這部劇集講述了參與這場災難及其後果的科學家、工程師、以及回報第一狀況的人們的故事，並密切關注他們在現實生活中所發生的事件。劇中大部分的主要角色都是根據真實人物所改編，例如Jared Harris所飾演的化學家「Valery Legasov」（切爾諾貝爾核事故調查委員會主任委員，負責調查切爾諾貝爾核災，揭露許多真相）、以及Stellan Skarsgård所飾演的「Boris Shcherbina」（蘇聯共產黨中央委員會及人民委員理事會副主席）。不過Emily Watson所飾演的角色Ulana Khomyuk則是結合了多位協助應對災難的科學家而形成的人物。

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