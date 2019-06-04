畢列谷巴傳與超模女友情變　Lady GaGa被指係小三？

一直盛傳荷里活44歲男旦畢列·谷巴（Bradley Cooper）與樂壇天后Lady GaGa拍攝愛情電影《星夢情深》（A Star Is Born）戲假情真，加上二人在奧斯卡頒獎禮上深情對唱《Shallow》令緋聞甚囂塵上。今日外媒鋪天蓋地報道畢列·谷巴與33歲超模女友Irina Shayk傳出情變，當中更有數家外媒直指Lady GaGa是小三。

想不到Lady Gaga和畢列谷巴的情深表演，會引來這麼多是非，連二人的前度或現任伴侶都被牽涉其中。（Getty）

「紐約郵報」（New York Post）娛樂版Page Six率先踢爆畢列·谷巴與女友拍拖4年情變，據消息人士指，二人的關係命懸一線，但畢列·谷巴和Irina Shayk為了2歲的女兒試圖努力復合。

有指畢列·谷巴與Irina Shayk雖然感情告急，但為了女兒，二人仍努力試圖修補關係。（視覺中國）

有指當日畢列·谷巴與Lady GaGa在奧斯卡頒獎禮上深情對唱《Shallow》忘我投入，令台下的正印女友非常不高興，雖然Irina Shayk未有在現場將情緒表露出來。消息人士指畢列·谷巴與Irina Shayk的感情早於去年10月已亮起紅燈，除了有Lady GaGa的介入，更因為二人的生活不同步，畢列·谷巴為了女兒戒酒，但Irina Shayk卻不願意為了家庭而放棄自己最愛的社交生活而產生情變。但二人為了女兒，仍試圖去修補關係。

Lady Gaga和畢列谷巴在台上深情對唱這幕，被外界不斷談論了幾日幾夜。（Getty）

+ 4 + 3 + 2

現年33歲的超模Irina Shayk來自俄羅斯，曾與葡萄牙足球巨星 C 朗（Cristiano Ronaldo）拍拖5 年，一度被外界視為可以令C 朗「定下來的那個人」，最終還是因為婚姻和家庭的觀念上產生分歧，以分手告終。Irina Shayk與C 朗分手後，便遇上畢列·谷巴，更為對方未婚誕下一女。