【奧斯卡】與畢列谷巴面貼面合唱惹緋聞　Lady Gaga竟然咁回應…

第91屆奧斯卡典禮前後風波不少，終於25日落幕，有人認為在沒有主持人的情況下典禮還算流暢，但也有人認為趕着頒獎節目悶爆，不過，透過收視率統計，雖然有升幅310萬人收看，但今年仍然為史上第2低。

第91屆奧斯卡典禮在舉行前，因主持人Kevin Hart突然不擔任主持，引發熱議，大會又為避免超時，本想把技術獎放在廣告時段頒發，被轟不尊重電影工作人員，會後還有名導Spike Lee不滿結果離場，網上也多是貶大於褒，典禮上最備受討論的就是Lady Gaga和畢列谷巴（Bradley Cooper）的精彩表演，兩人在重現電影《星夢情深》（A Star is Born）主題曲《Shallow》時，彼此依着合唱、深情對望被指假戲真做，有人甚至開玩笑擔心畢列谷巴柏坐在台下的女友Irina Shayk會吃醋。

二人合唱《Shallow》全程四目交投！（點圖放大▼）

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不過，Irina Shayk已在典禮上用行動抹除大家的揣測，她是第一個在兩人演出完後站起來鼓掌的人，而Lady Gaga在贏得奧斯卡獎並回到座位上後，她也大方在座位上擁抱祝賀。

Lady Gaga事後也在社群網站上傳表演照片，並寫着：「沒有什麼比和好朋友以及藝術天才在奧斯卡上分享此刻更特別了。」雖沒正面回應大家對於她和畢列谷巴的緋聞，但從她的發言已可知她只把對方當好朋友。

Lady Gaga於IG上發文闢謠。（截圖）

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