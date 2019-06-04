【婚姻合伙人】高海寧被姦戲份要抑壓崩潰情緒　演技獲網民激讚

由高海寧 (高ling) 以及楊明擔正主演的無綫劇《婚姻合伙人》已進入結局篇，劇情愈來愈緊湊，昨晚播出的一集更有高ling被更黃德斌強姦的戲份。劇情講到高ling主動去找黃德斌澄清誤會以及講出自己的感受，黃德斌聽完之後好嬲，喝了酒的他更失控霸王硬上弓地將高ling強姦了。事後高ling當然好傷心，她立即到藥房買緊急避孕丸服食，又躲在醫院的洗手間痛哭，冷靜過後她就對鏡安慰及催眠自己只是好少事，要當作沒事發生，叫自己一定要撐過去。然而，當她知道自己與楊明的婚姻已陷入破裂邊緣，情緒再一次陷入悲痛欲絕之中。

劇情講高ling搵黃德斌講清楚。(電視截圖)

高ling今次這場被強姦戲只有3秒鏡頭，拍攝得非常之含蓄，影住黃德斌將高ling推倒在梳化並壓在她身上，她亦只露出了腰部，這場戲便完了。而戲肉則是高ling事後的連場內心戲，觀眾同網民都大讚高ling的演技，即使沒有大叫大喊，卻完美演繹了那種被侵犯後的悲痛無助感。這場戲的拍攝跟她於2013年播出的《法網狙擊》一場被強姦戲很不同，《法》入面高ling有性感半裸露背鏡頭。

高ling接受《香港01》電話訪問時解釋兩場戲的性質好唔同：「《法》劇係講我畀人打暈咗，而強姦我嘅人要營造出一個我做主動嘅假象，所以將我扮成自己坐直個人咁樣，嗰個露背鏡頭就係要交代呢個劇情。而今次係講黃德斌醉酒行兇，一個鏡頭就足夠講出發生咩事。」

呢幕戲得3秒鏡頭。(電視截圖)

至於高ling是如何演繹到角色的悲慘情緒，她說：「拍當時係幾投入個角色，佢能夠咁冷靜咁理智去面對，係關佢嘅身世事，令佢個人好收埋自己，受過傷會有自我防衛機制，佢內心明明好崩潰但就要咁壓抑，反而比大叫大喊更令人睇得心悒，仲要不停自我安慰，要為大局着想。呢場戲比較後期先拍，所以我已經好熟個角色，如果件事係發生喺我身上，我會癲咗，正常女仔都會癲咗，拍攝呢場戲最難係喊，我喊咗好耐，要hold住個情緒，我喊咗兩、三個鐘。呢場戲分咗兩日嚟拍，嗰段日子我拍到個人嘅心情好低落。」

佢嘅演技獲網民大讚。(電視截圖)

點擊下圖逐格重溫高ling呢幕被強姦戲，以及佢連場出色嘅內心戲：