IU獲歌迷宋慧喬贈驚喜應援餐車　韓式小食甜品包羅萬有

韓國女歌手IU最近與呂珍九、Block B成員P.O、gugudan成員康美娜等人忙於拍攝由《主君的太陽》、《和遊記》編劇的洪氏姊妹新作—tvN電視劇《Hotel Del Luna》，而近日宋慧喬為IU和劇組準備驚喜餐車應援，穿上低胸戲服的IU興奮得在Instagram自拍感謝宋慧喬，不過最令外界好奇的是，究竟IU和宋慧喬是如何結識呢？

IU近日拍攝新劇《Hotel Del Luna》，她不止以古裝造型示人，還會在劇中騎馬。（IG：dlwlrma）

《Hotel Del Luna》花絮

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IU和宋慧喬在韓國演藝圈打滾多年，但兩人從未合作過，就連丈夫宋仲基也未曾在影視作品與IU碰頭，而粉絲推斷兩人認識的契機，緣於2017年尾舉行的IU演唱會，當時新婚的雙宋夫婦被發現一同欣賞IU個唱，可見兩人均非常欣賞IU的歌藝和作品，而今日宋慧喬更關注IU的Instagram，或許從此喬妹與IU會有更多互動。

IU透過Instagram感謝宋慧喬的驚喜餐車應援（IG：dlwlrma）

IU過往與宋慧喬未曾合作，所以外界好奇兩人如何結識。（視覺中國）

2017年底，雙宋夫婦一同欣賞IU演唱會，可見兩人非常欣賞IU。（網上圖片）

宋慧喬今日下午關注IU的Instagram。（Instagram截圖）

今次難得獲宋慧喬加油打氣，IU特別透過Instagram向前輩致謝，從IU的照片來看，喬妹的餐車小食包羅萬有，包括韓式年糕、魚糕、血腸、炸蝦、刨冰等，看來喬妹非常欣賞IU，出手的確非常闊綽。

難得獲大前輩支持，IU當然開心到飛起啦！（IG：dlwlrma）

應援餐車有咩花臣？