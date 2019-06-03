IU、GD皆受害！　韓音源榜Melon涉曾非法偷取版權費達50億韓圜

熟悉K-Pop的粉絲，都必定知道韓國最大的音源榜Melon。音源榜是其中一個計算韓國歌手成績的重要紀錄，因此每逢偶像歌手推出新碟，粉絲都會盡力「刷榜」，只為替自己喜歡的歌手刷好成績。而近日Melon竟被爆出以不法途徑，偷取歌曲版權費，相信IU和BIGBANG GD等人都曾遭騙錢。

韓國最大Melon榜一向都有不少負面新聞，不少知名度甚低的歌手如SHAUN等的歌曲，都會在一夜之間突然衝上榜首，超越長期佔據音源榜高位的歌手如BTS防彈少年團、TWICE和MAMAMOO等。而YG娛樂旗下歌手BLACKPINK等，都經常被質疑靠音源機械人的幫助，Jennie去年11月推出Solo歌時的買榜疑雲也仍是話題之一。今天有韓國傳媒爆料指，Melon於2009至2011年期間涉嫌曾開幽靈唱片公司，並在版權分配系統上登記，其後在與歌曲版權擁有者的分成中，偷取當中部分版權費，金錢可能高達數十億韓元。

韓國最大音源榜Melon被爆透過幽靈公司，騙取音樂版權費。（YONHAPNEWS）

韓媒大爆歌曲版權擁有者的分成中，Melon會再偷取當中的10至20%。（YONHAPNEWS）

根據資料顯示，銷售額分成中，版權擁有者能獲得54%外，Melon則能夠獲得46%。Melon成立幽靈公司後，除了獲得原來的46%外，也在版權擁有者的分成中再分走10至20%的銷售額。因此有相關人士估計，2009至2011年間，Melon以非法途徑從中收取的資金高達50億韓元（約3千3百萬港幣）。不少韓國歌手兼備創作能力，如IU、BoA、BIGBANG GD、前Highlight成員龍俊亨和已故SHINee鐘鉉等，於這段時間都有在多首已登記版權的作品。相信Melon開幽靈公司，非法獲取資金的做法，變相是偷取眾歌手及製作人的血汗錢。

GD仍是韓國音樂著作權家協會上，每年歌曲版稅收入最高的藝人。（Facebook/@ BIGBANG）