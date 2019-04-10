IU為韓國山火捐一億被指另有意圖　逼使組織出面平反！

上週（4日）韓國發生災難級山火，不少藝人都第一時間捐款救人。昨天國民MC劉在錫被質疑捐5千萬韓元（約34萬港元）太少，不夠IU捐出的一億韓元（約67萬港元）多後，最後竟然演變成IU都連帶被批評。有網民質疑IU向兒童機構捐錢，但受災地區甚至連小學生也沒有。

一名韓國網民在討論區上載名為「IU可疑的捐贈」的文章，指IU在山火發生後，向專門幫助兒童的綠色雨傘兒童財團（譯名）捐一億韓元，質疑IU捐款的意圖。該網民講到，發生山火的地區完全沒有兒童，是「100%老人家」的地區，居民主要是從事農業的老人，因此不理解IU向兒童機構捐款的原因。文章在韓國網絡上迅速傳開，不少粉絲力撐出道11年來積極做善事的偶像，對於IU善心被懷疑而感到失望。

人美心更美的IU究被質疑捐一億另有意圖。（網上圖片）

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雖然IU方面未有回應事件，可是綠色雨傘兒童財團就率先發聲明替IU平反。財團講到：「火災第二天組織到訪現場，了解受助兒童的情況，其中4個支援家庭的居住地，因是次山火完全被燒毀，其他家庭則正在避難所避難。」表示災區有救災的必要性。財團亦補充，IU的捐款並不只是用於綠色雨傘兒童財團，而是多個非牟利機構，包括IU母校東德女子高中發展基金支援等，因此不希望網上不實的傳聞，令組織失去可信性，令更多兒童未有得到幫助。

見到IU的好意被扭曲，組織也忍不住率先平反事件。（網上圖片）

2008年出道的IU來向人美心更美，多年來一直積極參與慈善活動，每當有災難性事件發生，她亦第一時間伸手援手。2011年時，IU舉動出道1004日紀念活動後，把當時的所有收益，包括音源及活動費用全數捐贈給正在培養歌手夢想的兒童。去年IU更以45億韓元（約3150萬港幣）土地和建築物，為母親及公司後輩開設個人辦公室和練習室，絕對是親力親為的天使。對於偶像善心被黑粉扭曲，粉絲都希望IU不要為事件影響。

出道起IU就一直積極參加慈善，又疼錫粉絲的她，絕對稱得上是一位天使。（網上圖片）