【黑鏡】第5季強勢回歸　飛隼黑蝠鱝重現《月亮喜歡藍》HeHe場面

被喻為必睇神級警世劇的《黑鏡》（Black Mirror）繼去年年底推出互動電影《黑鏡：潘達斯奈基》（Black Mirror：Bandersnatch），相隔半年後，全新一季終於今日（5/6）在Netflix上架。過去4季都出現了不少創新科技，以暗黑風格來帶出人類過分依賴科技只會衍生出一連串問題，並探討人性陰暗面。共3集的第5季亦不例外，單看預告就知道今季帶來更刺激的高端科技，更有星級陣容加入，而第1集《Striking Viper》就有在電影《復仇者聯盟》系列飾演「飛隼」的Anthony Mackie跟《水行俠》中飾演反派「黑蝠鱝」的Yahya Abdul-Mateen II主演！

兩人在劇中擦出不少火花。（劇照）

注意：內含劇透！

《Striking Viper》劇情講述主角Danny（Anthony Mackie飾）跟Karl（Yahya Abdul-Mateen II飾）原本是死黨但疏遠已久的大學同學，兩人在生日派對上重遇時，Danny已經成家立室，而Karl還是單身。Karl將大家最喜歡的最新版電子遊戲《Striking Viper X》及VR配件，送給Danny作生日禮物。其後，兩人在打機期間重拾友誼，並發展成為情人。當Danny被太太察覺出軌後，為了承擔責任而拒絕再跟Karl連絡，最後結局卻出人意表。

先談談這個電子遊戲，它跟《鐵拳》、《街頭霸王》很相似，不過在劇中的高端科技設定，只要將虛疑實景配件貼在太陽穴，意識就能進入遊戲，感覺跟靈魂出竅一樣。然後玩家就能變成所選擇的角色，在對打的過程中能夠連接感官，令人完全置身其中。劇中Danny因為受傷令到膝蓋留有長期舊患，但在玩遊戲的過程中，膝蓋卻異常地靈活，還能夠做出高難度踢腿動作，令Danny感到「回復青春」。

在遊戲當中，玩家看似能完全主導角色及場地，而帶來的真實感就令玩家完全陷進遊戲，因為玩家能夠像英雄般實踐在現實中根本不能做到的「波動拳」及「旋風腿」等招式。我們看似能夠操控遊戲，但到頭來玩家卻被遊戲牽着走，這樣究竟是我們是操控者還是被操控者？另外，相信在不久的將來，玩家能夠真的靠意識去玩遊戲。進入遊戲後，六根所感受到都是真的，但遊戲世界卻是虛擬，那麼進入遊戲後玩家是否擁有自由意志？而沒有意識的肉體又可算是真正的「人」？

第一集的海報跟奧斯卡最佳電影《月亮喜歡藍》的海報都有點相似。

另外，兩位主角在玩遊戲期間，竟然發展出一段性愛關係。在虛擬世界中，Danny感到很混淆，當對方的真身是自己的同性好友，那究竟自己是否在跟異性談情說性，還是「中途轉基」？看完這一集後，相信大家都感到困惑，究竟兩人只是沉迷遊戲中帶來的快感，或是真正的愛上對方。其實這也證明了，在現實生活中因為科技的發達，只要簡單下載不同的交友軟件，就能輕易找到伴侶。而沉醉於玩這些交友軟件的人，又是否想認真尋找另一半，還是只喜歡跟不同異性或同性調情的快感？

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