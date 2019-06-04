【黑鏡】說穿世人都喜歡幸災樂禍　首相與豬「大戰」最為經典

萬眾期待的《Black Mirror》（中譯：黑鏡）第5季將於明天在Netflix上架，繼在去年底推出的獨立單元電影《Black Mirror：Bandersnatch》（黑鏡：潘達斯奈基）中，首次加入互動電視體驗，令劇迷更加期待第5季。《Black Mirror》一向以未來科技作主線，劇中出現了不少前端科技，以沉重的氛圍來諷刺時弊，還有探討人性陰暗面及科技如何影響及侵蝕人類的生活。

其實早前在劇中「預言」過的前端科技都已經逐漸出現在現實生活中，包括去年中國推動的社會信用評級系統、基因編輯技術等，被劇迷譽為不能不看的黑暗警世劇，加上每集都是獨立單元劇，觀眾能夠慢慢欣賞。今次筆者為大家嚴選過去四季中，最值得看的三集，看完必定有所反思。

《Black Mirror》第5季卡士強勁，更有電影《復仇者聯盟》系列飾演「飛隼」的Anthony Mackie主演其中一集。（劇集海報）

The National Anthem（第1季第1集）

這一集劇情主要講述受國民愛戴的英國公主被綁架，綁匪要求英國首相Michael Callow（Rory Kinnear飾）在限時內跟一頭豬發生性行為，更必須在全英國進行直播，否則公主就會被撕票。第一時間，內閣下令要封鎖消息，很可惜綁架片段已經在網絡上瘋傳。有民眾認為首相不應向綁匪屈服而去做有違道德及有損尊嚴的事，亦有人覺得無論如何都要救回公主。在一切未知之數中，令到首相陷入兩難，如果捍衛尊嚴就會失去民心，放下身段未必能夠一定救到公主。當然最後首相選擇了救公主，事件過後公主獲救，首相支持者大增。

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劇集沒有專注描寫策劃者的背後原因，值得留意的是民眾看直播的態度。直播當日，街道及市中心都寂靜無人，因為所有都留在家中，或者約了親朋好友一起到酒吧看直播，就連醫院都停止運作，醫生病人齊齊「欣賞」首相如何跟豬發生性行為。在直播過程中，有人大笑，有人心悒，有人覺得這是歷史重大事件，所以一定要「集體食花生」，證明了所有人都是「睇人X街最開心」。

最後，看似大團圓結局，但尾段首相妻子回到官邸後一臉鄙視的看着丈夫一幕，就證明了人類都是自私的，因為丈夫跟動物發生了性行為而覺得對方污穢，畢竟首相都是為了救回公主的性命才鼓起勇氣作出這個決定。看完這一集，相信觀眾都會跟筆者心情一樣沉重，更能夠讓大家反思如果你是主角，你會如何選擇？又或者你會否跟劇中的民眾食花生，而一樣無視事件的嚴重性？

這一集由電影《侏羅紀世界：迷失國度》的女主角Bryce Dallas Howard主演。（劇照）

Nosedive（第3季第1集）

故事設定於不久的將來，當社交媒體主導我們現實生活的每個細節，包括買樓、租車等級、乘坐飛機優先過關資格等，人性可以去到有多醜陋？女主角Lacie（Bryce Dallas Howard飾）生活在一個5分制的社會，而個人評分就是一切，即是愈高分社會地為愈高，而Lacie只是一位典型的OL，個人帳戶評分為4.2，為了購買高評分者才能入的理想大屋，Lacie相盡辦法討好身邊的人，更在社交平台引起兒時好友，現時為名媛的Naomi的注意，更得到擔任對方伴娘的機會。很可惜，Lacie趕不及乘飛機到達場地，更遇上一連串黑仔事件，在過程中她厭倦帶假面具做人，最後她跟Naomi反面兼在婚禮上出醜，最後被關進監獄。

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其實這個評分機制離我們一點都不遠，去年中國就表示將在2020年推動完整的「社會信用系統」。該系統會因應每個人的社會行為評分，例如不贍養老人會被減分、發表不當網上言論會被減分，若你參與公益活動、見義勇為，則加分，而分數低的人將受到懲罰，範圍涉及買樓、就業、出入自由等。聽起上來，根本與《Nosedive》的劇情8成相似。

再想深一層，這些評分準則如何定位都是一大學問，但卻看中了現今社會大部分人都沉迷於社交平台的弱點，借此來控制國民。而劇中的Lacie經歷一連串的挫敗，被關進監獄後，失去肉體自由的情況下，精神才得以釋放，並真正領悟到不能做自己的痛苦。筆者認為這一集帶出的訊息相當恐怖，如果大家只沉迷於社交平台上有多少人Like你的照片，有多少追蹤人數，到頭來只會被社交媒體控制。

這一集提到的電子遊戲，根據經典電影《Star Trek》來設計的。（劇集海報）

U.S.S. Callister（第4季第1集）

第4季的《Black Mirror》較過往更有電影感，劇情更為有趣及科幻。這一集主要講述「毒男」Daly（Jesse Plemons飾）是位天才程式編寫員，他編寫了以經典電影《Star Trek》為藍本的超受歡迎角色扮演電子遊戲，需要用到配件來令玩家的意識進入虛擬遊戲世界。不過因為他在公司不受尊重，而將同事和拍檔的DNA複製到遊戲當中，模擬自己是太空船隊長，並瘋狂折磨那些複製人，若違抗指令就令他們生不如死，在這個屬於自己的虛擬世界中尋找最後一點尊嚴。後來因為聰明的新員工加入，而令Daly失去控制權，最後意識更被困遊戲，永遠回不去現實生活中。

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《U.S.S. Callister》中的造型和場景跟《Star Trek》都有不少相似之處，不過這集想帶出的訊息並不是這麼簡單。編劇將複製DNA及虛擬意識加入電子遊戲當中，很可能是想反映未來網絡電子世界對人類的無限可能性及影響。就跟去年底推出的互動電視體驗單元電影《Black Mirror：Bandersnatch》一樣，我們看似有得選擇劇情去向，但其實所有選擇都已經被預設，操控者跟被操控者的界線相當模糊。正如劇中被複製的角色，是否有自由意志，還是擁有肉體才算是真正的「人」？答案就要交給觀眾反思。