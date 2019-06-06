【詭探前傳】秋官神級演繹連環喪女之痛　沈殷怡險遭陳郁憲姦殺

由鄭少秋、陶大宇和游學修主演的ViuTV 劇集《詭探前傳》今個星期正式踏入結局篇，故事比起以往集數更是峰迴路轉！游學修飾演的司馬至全與師傅女兒兼女朋友彭倩（江若琳飾演）出雙入對，原以為這對小情侶有情人終成眷屬，豈料終極奸角「阿海」歐陽海（陳郁憲飾演），竟然為了修煉成仙，活生生挖出江若琳的心臟將她殺死。

鄭少秋飾演的「彭Sir」彭百川想向阿海報仇，可是兩人因為身在中陰間而法力盡失，面對手拎住女兒血淋淋心臟的阿海不斷挑釁，鄭少秋平日法力再強大也束手無策。

「阿海」陳郁憲在中陰間拿着江若琳的心臟「曬命」，令法力全失的鄭少秋即使非常憤怒卻無計可施。（《詭探前傳》畫面）

阿海的惡行又點止一單，他之後便化身成司馬至全將鄭少秋幼女彭靜（沈殷怡飾演）捉走，更拍片打算強姦彭靜再度挑釁鄭少秋！秋官肉緊看着影片激動流淚，由獲悉女兒被捉的驚恐，到眼看女兒受辱卻手足無措的絕望而放聲痛哭，然後決心要趕往營救女兒並向海報復的怨恨。短短兩分鐘情感大起大跌，對身為實力派的秋官毫無難度，演技自然獲觀眾大讚。

點擊下圖觀看江若琳遇害及沈殷怡險遭姦殺經過：

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鄭少秋因兩名愛女先後出事而演技大爆發。（《詭探前傳》畫面）

到底秋官能夠救出愛女彭靜，並阻止阿海得道成仙？而為阿海的手下的「鬼成」陶大宇下場又是怎樣？麥子樂飾演的張漢忠已經決定加入警隊第七行動組，秋官四師徒將會何去何從？想欣賞秋官更厲害的演技大爆發，記得收看今晚（6/6）及明晚10時正的《詭探前傳》大結局！