吳浩康新劇演賤男不怕被定形 　欣宜唔稀罕男人送錢送樓

鄭欣宜 (Joyce) 與吳浩康 (Deep) 出席商台舉行的「星學企劃」記者會，將會與大學生合作一些有關音樂上的project。除了唱歌，Deep早前還參與了劇集《PTU機動部隊》的演出，在劇中飾演一名賤男。其中一幕劇情講述Deep嫌棄飾演他女朋友的蔡卓妍不育，怪女友無仔生令他分不到樓，更當眾羞辱對方。對此Deep苦笑說：「點解無人加許我演得個角色咁乞人憎？(驚唔驚被定形？) 咁又唔驚。」Joyce就直言Deep這個賤男角色真的好衰，她說：「好寫實，我知道真係有呢啲人，不過我唔識。」

吳浩康新劇演賤男連欣宜都覺得佢好衰。（梁碧玲攝）

問到Deep可會介意將來的另一半不育，他說：「既然揀得對方一齊生活就唔會介意呢啲，對方都唔想佢自己係不育。」Joyce就表示她不會接受，也不會稀罕另一半以金錢或送樓等物質作為要她生仔的交換條件，甚至是交易：「我唔會鍾意呢啲人，我自己都有能力，靠自己先型。不過如果對方係純粹因爲錫我愛我而送畀我又唔同，咁梗係好啦。」提到她的好友謝婷婷早前自爆已誕下女兒一事，問到Joyce是否早就知道，她說：「我上個月返咗加拿大，有去探佢，佢依家好幸福快樂。其他嘢我唔講喇，留返等佢自己講啦。」