羅霖預告書展出新書有好多泳裝靚相：係健康性感

羅霖 (Candy) 以得獎嘉賓身份出席頒獎禮並獲頒魅力人生大獎，她表示自己的人生經歷過甜酸苦辣，最重要是要做好自己，也要回饋社會。她說：「我依家會有一種使命感，要做多啲慈善工作去幫人，令我嘅人生更加豐盛，更加有滿足感，亦會更加開心。」她表示今次獲獎跟以前很不同：「今次可以話係標誌性嘅，以往我得嘅都係選美嘅獎項，而呢個獎就代表住另一個範疇。」

羅霖想做多些善事來回饋社會。（梁碧玲攝）

現年53歲，屬圈中美魔女之一的Candy又透露今年7月書展將會推出她的新書，有別於上一次出的寫真集，這次是分享她的保養之道以及凍齡秘訣。她還影了很多靚相給大家睇：「我去咗4個地方拍攝，包括香港、泰國、上海同韓國，今次影嘅相仲多過之前寫真集影嘅，影咗成千幾張相，揀咗百幾張相出嚟。(會唔會有性感相？) 係健康性感，我影咗好多泳裝相，之前寫真集影咗兩套，今次就影咗6套，感覺同以前好唔同，去咗啲好靚嘅沙灘取景，啲泳衣相多到出唔晒，真係可以考慮遲啲出多本特別版。雖然我本書係搵人寫，但係自己都會睇得好緊。」

她預告新書會有好多水着look性感靚相。（梁碧玲攝)

為了要介紹一些新產品和技術，她更親自做白老鼠試用，又飛去廠家作實地考察。她說：「我會介紹荷爾蒙平衡術，其實身體好多問題都係同荷爾蒙有關，所以保持平衡係好重要。」

