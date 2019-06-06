王麗嘉堅持做自己以性感一面示人：街到啲人成日望住你都冇辦法

王麗嘉（Irisa）周三（5日）出席時尚品牌活動，一向以性感打扮著稱的Irisa，今日也毫不例外，配搭羽絨的內穿十分吸睛，傲人身材表露無遺，Irisa驚訝地說：「今日著羽絨喎！因為太熱喇，裡面唔可以著衫！」說到平日鍾愛的打扮，她說：「我鍾意簡單、舒服，所以好鍾意街頭風：Sweatpants、Croptop；雖然我唔係著好多運動，但我又好鍾意著運動衫，：Yoga pants、Sport Bra。」

夏季的到來，Irisa就有與家人一起到泰國旅行的打算。（陳順禎攝）

炎炎夏日的到來，也使Irisa更趨向性感打扮：「都唔係特登著到好Sexy，其實都係平時著衫咁！因為香港好熱，最重要都係自己舒服，唔可以介意人哋諗咩，街到啲人成日望住你都冇辦法。」因為衣著性感而經常收到各種各樣評論的Irisa，大概是鬼妹仔性格的關係，對於不同的評論她都看得很淡：「我多數都唔睇，ignore咗佢就算！」

父親節即將來臨，Irisa打算與姐姐、弟弟一起合送禮物予爸爸王敏德。（陳順禎攝）

媽媽馬詩慧經常為Irisa的性感照片親自掌鏡，Irisa就對媽媽的攝影技巧十分滿意，她大讚：「好好啊！佢好明白我想要咩，知道我鍾意咩，又好識影！其實佢對自己都好高要求，所以佢唔會好容易放棄，佢會影好多張、好有耐性。」通常馬詩慧都會拍到Irisa滿意為止，而且並不介意她以性感一面示人。