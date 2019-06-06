余德丞罕有花喱碌示人　看淡男神稱號：做得男藝人都有返咁上下

余德丞（Dickson）周三（5日）出席時尚品牌活動，分享了自己平日的穿搭心得：「其實都係簡約為主，唔會係太多花喱碌嘅顏色，所以今日見到我咁花喱碌係好少有。」Dickson又說其實自己是出席活動才會穿得比較花巧：「因為個人本身比較低調，如果正常自己出街都係好簡單、輕便、自在，甚至俾人話着得頹！」

余德丞穿著MONCLER的外套出席時尚品牌活動，他認為這種風衣既實用又好看，適合在冷氣下穿著。（陳順禎攝）

余德丞說自己喜歡著靚衫、影靚相，問到個人認為怎樣拍照會比較好看，他說：「其實我都不斷去拿捏近，因為其他人話要對住塊鏡不斷嘗試，睇下點樣先係最Chok，但其實自己望住自己同睇返啲相都係有啲尷尬。啲Fans話我左邊面靚少少，但我就硬係唔鍾意，要畀樣衰啲呢面畀大家睇！」余德丞笑著反行其道展示他的右邊面。對於被封為男神，他就回應道：「都係一個稱號嚟啫，始終呢個娛樂圈裡面做得男藝人嘅都有返咁上下，都會係靚仔、有型、有魅力，但最緊要觀眾見到我哋係開心，或者畀到啲有深層意義嘅嘢佢哋，呢個係我更想要嘅。」

Dickson說從來沒和女朋友穿過情侶裝，可是女朋友要求也不會介意。（陳順禎攝）

無綫電視節目《如果這樣生活》正在播映，余德丞是第六集的主角，他說過程甚是難忘：「嗰次係我出院之後第一次搭飛機、第一次出Oversea嘅Trip，估唔到我去個地方好隔涉，喺東京轉三個鐘內陸機去米子、再搭三個鐘船、再轉細船先去到個小島！」Dickson認為自己的故事與當地主角——一個放棄城市高薪、轉去偏僻小島經營搖滾民宿的廚師某程度上有點相似，但問到Dickson喜歡鄉郊還是城市，他就說：「始終香港人都係習慣咗城市生活節奏，去鄉郊放假梗係好，但如果要放棄五光十色嘅香港就會唔捨得！」

余德丞分享在該小島是可以睡在馬路上，皆因馬路沒有車行。（陳順禎攝）

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