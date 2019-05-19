【鄭恩地香港演唱會】驚喜邀請合唱　林奕匡：太太好鍾意Apink！

韓國女團Apink成員鄭恩地昨天（18日），在香港舉行首個個人演唱會《JEONG EUNJI 1ST HONG KONG CONCERT [HyeHwa]》的第一場演出，恩地與Panda（Apink粉絲）全晚互動感十足，現場氣氛非常好。昨晚香港歌手林奕匡更驚喜擔任嘉賓，與恩地齊齊靚聲Jam歌。

繼台灣站演出，恩地邀請八三夭阿璞做嘉賓後，香港場就請來實力派歌手林奕匡擔任嘉賓。林奕匡驚喜出場時，引來全場粉絲的歡呼聲，他直言覺得Panda的口號叫得非常齊整。二人閒聊期間，林奕匡講到自己的另一半原來都是K-pop迷：「我太太好鍾意Apink，聽歌外，MV都會睇！」恩地立即搞笑地質疑林奕匡，沒想到他竟即場唱出Apink的《LUV》。兩人合作帶來《Shallow》的完美舞台，以高水準唱功征服粉絲耳朵外，林奕匡也帶來人氣曲《高山低谷》與粉絲大合唱。

恩地與林奕匡一同唱出《Shallow》。（Kennevia Photography）

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除此之外，恩地更用心準備中文歌《小幸運》和《那些年》，作為送給粉絲的禮物。恩地講到：「不知道而唱甚麼歌而苦惱了很久，而且因要唱中文歌而覺得緊張。聽到大家一起跟着音樂唱，我就想『我唱錯也不怕了』，但你們不唱我又開始覺得緊張，可是見到大家十分喜歡我也覺得很高興。」期間恩地更不停大讚香港粉絲唱得好聽，坦言想直接把咪高風遞給粉絲。

恩地深情唱出兩首中文歌，再問粉絲「大家覺得點啊」。（陳穎妍攝）

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最後恩地講感想時講到：「我從小時候開始的夢想，就是能夠四處去唱歌。多謝你們，包括香港和台灣的粉絲幫助我達成夢想，感謝你們由出道到現在都一直鼓勵我。」表示見到大家的熱情支持，每天演出也沒有問題。至於第二場於今晚舉行，但就有粉絲在台下大叫因為沒有錢而無法兩天都參與，搞笑的告白令到恩地尷尬大笑，與粉絲一同渡過了有趣的晚上。

恩地全晚都落力與粉絲互動。（陳穎妍攝）