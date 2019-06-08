【婚內情】多角亂局周日告終　劇迷必睇三大焦點！

ViuTV電視劇《婚內情》將於明晚播出大結局，相信一眾力追《婚內情》的觀眾必定很想知道，四位主角陳錦鴻（飾演孫逸）、鄧萃雯（飾演馬淑湘）、廖碧兒（飾演馬淑媛）、談善言（飾演許或然）的混亂關係將會怎樣告終，而他們各自下場又會如何，《香港01》為《婚內情》觀眾總結大結局三大焦點：

《婚內情》將於本周日播出大結局。（《婚內情》劇照）

鄧萃雯孤獨終老？

鄧萃雯被胞妹廖碧兒踢爆她隱瞞癌病已經康復的事實，只為博取陳錦鴻的憐愛，但與此同時，鄧萃雯亦揭穿廖碧兒之所以再次接近陳錦鴻，完全是奉鄧萃雯之命。陳錦鴻得悉被騙後怒不可遏，決意與鄧萃雯離婚，亦與廖碧兒一刀兩斷。鄧萃雯不單失去丈夫，亦再次與廖碧兒反目。失去兩位親人的鄧萃雯會就此孤獨終老嗎？

陳錦鴻和鄧萃雯最終離婚收場。（《婚內情》劇照）

鄧萃雯會就此孤獨終老嗎？（《婚內情》劇照）

廖碧兒一無所有？

廖碧兒與鄧萃雯因爭奪陳錦鴻而成為陌路人，與此同時，廖碧兒身邊的兩個男人──陳錦鴻和徐肇平（飾演男友Tim）亦離她而去，陳錦鴻對廖碧兒不是真心愛自己而極度失望，而徐肇平則認為不應花費氣力，爭奪不屬於自己的廖碧兒，所以決定回美國照顧家人。廖碧兒會否因此和胞姊鄧萃雯一樣，變得一無所有呢？

廖碧兒踢爆鄧萃雯抗癌成功，姊妹再次反目。（《婚內情》劇照）

廖碧兒和胞姊一樣，一次過失去情人和家人。（《婚內情》劇照）

陳錦鴻、談善言有情人終成眷屬？

陳錦鴻得知妻子鄧萃雯抗癌成功，並隱瞞康復的真相後，力數鄧萃雯20多年來只是當自己是扯線公仔和收藏品，又公開宣布與鄧萃雯離婚，一吐「女尊男卑」的烏氣。之後，陳錦鴻得知談善言懷孕，決定負責任，迎娶談善言為妻。第三者完勝，到底談善言是真心愛陳錦鴻，還是另有內情？

陳錦鴻發現談善言懷孕，決定負責任迎娶對方。（《婚內情》劇照）

陳錦鴻決定重新開始，但他的計劃能夠成真嗎？（《婚內情》劇照）

談善言與陳錦鴻結婚，成功「坐正」（《婚內情》劇照）

談善言又能否成為這場亂局的大贏家？（《婚內情》劇照）

究竟四位主角陳錦鴻、鄧萃雯、廖碧兒、談善言之中，誰會是這場四角關係的大贏家，誰會輸得一敗塗地呢？各位劇迷就要密切留意6月9日晚上10時播出的《婚內情》一小時大結局了。

一切疑問在星期日播出的《婚內情》大結局自有分曉。（《婚內情》劇照）

回顧《婚內情》劇照