點止陳法拉嫁外國人？盤點圈中10對「異國婚」藝人　連鞏俐都上榜

明星結婚嘅故事幾時都咁吸引人，再加上跨越國籍、國度距離，就更加為呢啲愛情故事添上浪漫色彩。DailyView今次就用大數據帶大家睇吓，邊啲明星都有來自異國嘅另一半啦！

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十、李玟與Bruce Rockowitz（加拿大）

華語樂壇天后李玟同加拿大籍男友Bruce愛情長跑8年，宣布婚訊嘅時候相信大家都跌曬眼鏡！事關Coco多年來都擔住不婚大旗，相信Bruce都用咗好大誠意去感動佢呢一點就由婚禮就睇得出啦！因為婚禮唔單止有齊中西特色，再融合Bruce嘅猶太人背景文化，成件事隆重得來夠曬浪漫呀！

李玟與加拿大籍男友Bruce Rockowitz。（Facebook@李玟）

九、周迅與高聖遠Archie David Kao（美國）

周迅老公嘅中文名大家可能唔熟悉，但係有留意美劇《CSI滅罪鑑證科》（CSI: Crime Scene Investigation）嘅觀眾可能會認得Archie。一副華人面孔嘅Archie喺美國出世，之後亦喺美國出道。當年周迅同Archie嘅婚訊一出，即刻有報道指出唔少親朋好友都擔心二人之間會有文化差異，不過周董都唱過「愛情來得太快就像龍捲風」，兩個人識咗兩個幾月就決定結婚，話唔定人地一見如故呢！

周迅與高聖遠。（VCG）

點止陳法拉嫁外國人？盤點圈中10對「異國婚」藝人▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月28日至2019年05月27日。網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram及各大討論區、BLOG等，針對討論『兩岸三地同外國人結婚嘅藝人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

兩岸三地同外國人結婚嘅藝人。（DailyView網路溫度計）

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