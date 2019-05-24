【陳法拉結婚】法國老公被大起底　哈佛高材生自取漢名司馬諾

陳法拉（Fala）上周六（5月18日）與男友Emmanuel Straschnov在法國成婚，使不少港男、港女為之羨慕，亦令大家產生一個問題：到底Emmanuel是什麼人？

陳法拉與法國男友於5月18日拉埋天窗，不少人都對男方身份非常好奇。（Instagram/@emstnv）

不少報章雜誌都曾指Emmanuel是法國駐東京大使，又到過紐約赴任，又有人幻想他是好有錢的貴族後代，不過他最近接受傳媒訪問時便澄清自己只是普通人，在讀書時期到法國駐東京領事館實習4個月，沒有做過外交官，當時到領事館是為了寫研究功課。

1983年出世的Emmanuel雖然是百份百法國人，但他其實與中國都頗有淵源，因為父親在70年代到台灣讀書，後來在北京結識了研究漢學的母親，兩人結婚兼誕下Emmanuel後，便不時向他灌輸中國文化知識。Emmanuel 12歲到中國旅行後，父母更開始教他說普通話，長大後更到上海一個顧問公司工作了3年，期間到過中國的大江南北，更自取漢名「司馬諾」。

Emanneul與中國文化甚有淵源。（Consultor）

Emmanuel累積了一定工作經驗後，便考入哈佛大學商學院就讀工商管理系。雖然變成了「天之驕子」，但他沒有追隨同學加入大公司的步伐，反而在2012年與矽谷專才Josh Haas合資15,000美元，在紐約創立電腦程式公司「Bubble」，專門教人不用寫程式都能夠整網頁和應用程式。

沒有公開招募資金的Emmanuel坦言一開始為發展生意要節衣縮食，但沒有因此而羨慕同學能夠高薪厚職，因為他深信自己建立的事業極具潛力。2014年，「Bubble」開始有盈利，現時每年生意額約100萬美元，用戶約22萬。比起陳法拉細一歲的他其實在哈佛讀書時參加過劇社的演出，可以說是與老婆有相同興趣。

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