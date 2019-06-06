張衛健上節目親解與張茜經常「分居」原因　網友：想要咁嘅老公

張衛健（Dicky）是圈中公認的好男人，與張茜在2004年秘密結婚，兩人風雨同路20年，感情甜蜜穩定。最近，Dicky在內地綜藝節目《熟悉的味道》第四季中，大談他與太太的相處模式，引起網友熱議。

Dicky在節目中透露，他與張茜多年以來都「分居」在香港、北京兩個城市，到現在也是如此。Dicky坦言自己完全沒有大男子主義，因為張茜的家人、朋友全部都在北京，「我不想她為了我一個人，就放棄了她整個生活中所有熟悉的味道。」所以兩人一直生活在兩個不同的地方，但是最多一個月左右，Dicky就會到北京陪太太。

考慮到張茜的家人、朋友等，整個生活圈都在北京，所以Dicky與太太常年分居異地。（優酷截圖@熟悉的味道第四季）

愛一個人不是佔有，而是彼此獨立又互相依賴，夫妻二人常年「分居」異地，要維持感情的熱度並非易事，不過，Dicky指出這樣做的大前提，是要互相信任：「雖然我們隔那麼遠，但是我們雙方每一天，每一刻在什麼地方，跟什麼人在一起，正在做什麼，都知道，都很清楚。」他表示兩人每日都會打很多個電話，而且強調自己從來不會同太太說謊，太太也不會懷疑他，足以證明雙方對彼此有多麼信任。

雖然Dicky同張茜常年分別住在香港、北京兩地，但彼此之間非常信任對方，所以感情一直都甜蜜穩定。（優酷截圖@熟悉的味道第四季）

見到Dicky與張茜愛情，不少網友都感到艷羨：「我也想要這樣的老公」、「這樣的愛情，這樣的幸福，一輩子都是可遇不可求的」、「愛情真的存在！世界上最美好的神話是你們創造了！」等等。