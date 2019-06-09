【多圖．全民造星II】參賽者IG全公開　除咗大熱洪助昇仲有邊個正

ViuTV最強自家製綜藝節目《全民造星II》的99位參賽者早前經已順利誕生，一眾入圍者亦已開始秘密練兵，準備6月23日的首次開廠錄影，由星期一（6月10日）開始就會有「Eye catching idol」環節，讓網民可以睇樣畀心心。現在就為大家率先睇睇三大熱門參賽者的IG。

被喻為歌唱實力派的洪助昇（Aiden）現年23歲，身高184cm，他的ig是@aidenhcs，現時是太陽娛樂旗下的新晉演員。Aiden的歌聲以及溫柔的暖男外表深得花姐及一眾評判的歡心，亦是花姐心目中的大熱門人選。

洪助昇係今屆大熱門。(ig@aidenhcs 圖片)

以下就係Aiden嘅IG靚相：

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胡學軒（Alfred）身高176cm，他的IG是@wuhokhin，戴着眼鏡的Alfred有一種文青的氣質，連花姐都被他的側面迷倒，他的聲線和唱功更是冠絕一眾參賽者，很有實力。

Alfred呢個眼鏡look迷倒了花姐。(ig@@wuhokhin 圖片)

以下就係Alfred嘅IG靚相：

吳啟洋（Phoebus）現年22歲，身高181cm，他的IG是@phoebus_ng，現時是理工大學土木工程系大四學生。喜歡唱歌跳舞的他好享受在台上表演的感覺，其俊俏的外貌令他在IG上吸納了逾八千名粉絲。

Phoebus好鍾意唱歌跳舞。(ig@phoebus_ng 圖片)

以下就係Phoebus嘅IG靚相：

點擊下圖逐格睇其中60位入圍者嘅IG全公開：