ViuTV自製選秀節目《全民造星II》的99位入圍者已經誕生，經過一輪秘密練兵之後，將於本月23號首次開廠錄影，又一批後起之秀即將彈起，令人期待。

雖然入圍名單尚未公開，不過用「#全民造星2」的hashtag搜索，可以「捕獲」到不少參賽者，當中有一位是姜大衛與李琳琳的小兒子，姜卓文。

幾日前，他在IG上載於父母的合照，表示因為《全民造星II》的緊湊日程，沒有太多時間陪父母，所以很開心能與他們吃午餐以及行街。

卓文與爸爸姜大衛、媽媽李琳琳。（Instagram@johnjrchiang）

95年出生的姜卓文樣貌清靚白淨，身材健碩，有別於John哥的「大俠」風格，卓文更偏向於型男方向。去年由薩凡納藝術設計大學畢業，也許出身於演藝世家的緣故，從小在父母以及叔伯秦沛、爾冬陞的熏陶下，卓文對表演頗有興趣，唱歌方面亦很有天賦，不時在社交平台分享自彈自唱的短片，備受網友們好評。

雖然卓文大學修讀設計，不過對表演、唱歌頗有興趣。（Instagram@johnjrchiang）

在參加全民造星之前，卓文已於去年參與過電影的試鏡，他在接受《香港01》訪問時，透露自己拍攝了一套作品《星塵》，在裡面做一個小角色。對於去年已有消息指他入行，卓文坦言到：「其實我係，但因為作為星二代，等啱嘅機會等咗好耐，有呢個節目，我就想行自己條路咁樣。」他表示參加《全民造星II》的原因有很多，主要有三樣：「首先，我可以識到好多同我有同一個夢想嘅年輕人，同佢哋可以做好朋友；其次，可以學到好多對演出同表演有用嘅技能，譬如跳舞、唱歌、live表演等等，係一個非常好嘅經驗；最後，我自己好鍾意唱歌同rap，但係我主要玩開嘅係英文歌，所以全民造星可以有機會畀我學中文！」

今年24歲的卓文，已有一位感情穩定的女朋友。（Instagram@johnjrchiang）

雖然頂着家人的明星光環，不過卓文並未借助父母以及叔伯的關係上位，靠一己之力參加比賽，他謂：「有父母嘅幫助當然會簡單直接好多，但而家既然有機會畀我自己去嘗試，我都想自己闖一闖。」而父母對他也是100%支持，「因為能夠參與呢個比賽已經係一個非常寶貴嘅經驗！」

不過既然作為星二代，外界的關注一定不會少，一舉一動隨時可能都被放大，甚至被人質疑倚靠父母的光環，對此，卓文直言：「我係抱住一個學習嘅心態參加呢個比賽，人哋對我嘅諗法我控制唔到，希望大家誤會對我有呢種想法吧！」

而首屆《全民造星》的冠軍由姜濤奪得，卓文又是姓姜，是不是都有信心攞第一呢？不過卓文就謙虛地表示：「我都希望可以有佢咁嘅實力！我會加油！」

卓文懂設計，又識唱歌，不知道到時會為大家帶來什麼驚喜呢？（Instagram@johnjrchiang）