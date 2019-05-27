ViuTV最強自製綜藝節目《全民造星II》的99位參賽者日前已順利誕生，並隨即安排一眾新丁秘密練兵，迎接6月23日首次開廠錄影，不過據了解製作團隊早已開始零碎拍攝工作。監製「花姐」黃慧君率先透露，今屆將於9月底起周一至周五晚橫線播出，每集一小時，直至11月最後一個星期常規比賽結束後，小休一回，12月中才舉行總決賽，剛好跟無綫慣常舉辦「萬千星輝頒獎典禮」的日子撞到正，莫非「花姐」刻意為之，希望借助《造星》成功捧紅MIRROR與ERROR的威勢，以今第二屆參賽者的粉絲效應，掀起一場久久沒有在香港電視界發生的「兩台大戰」，由姜濤領軍與台慶頒獎禮主持Do姐（鄭裕玲）決一高下？ 撰文：游大東

事隔不足一年，ViuTV再次製作新一季《全民造星》，並於5月初在其總部落戶的九展商場內舉辦大型招募，一眾參賽者，包括經已確認入圍的洪助昇（最後排右二）、胡學軒（第三排，站在Ian和Anson Lo中間）、嚴政（最後排右六）以及吳啟洋（第三排右四），與師兄MIRROR及幾位《造星II》的導師一同合照。（資料圖片）

官方六月公布《造星II》99人名單 部份入圍者IG「劇透」

雖然ViuTV要等到六月中才公布《全民造星II》（簡稱《造星II》的入圍名單，但不少參賽者早已興奮得在自己的Instagram帳戶搶先「劇透」，只要用「#全民造星2」這個標籤搜索一下，就會找到好些焦點人物及他們的最新資訊和排練情況。綜合Instagram、《明報周刊》和《香港01》報道，成功獲選為《造星II》99強的，包括大熱人馬洪助昇（Aiden）、胡學軒（Alfred）；YouTuber嚴政（Wallace）、吳啟洋（Phoebus）、陳軍政（Cotton）與黃浚銘（波仔／Boris），以及9位曾於去年參加第一屆比賽的9位「再戰軍團」 ── Aka@Supergirls的表弟容穎賢（Kenny）、「酒粒仔」趙敬賢、梁德忠（Tank）、何駿廷（Ting Ho）、王焯南（Louis）、梁官驟（Sunny）、何志浩（Derek）、溫明龍（Zero）和崔可迪（Lucas，阿Lu），還有Kay Chan（＠guitarcck）、湯皓深（＠oscartong1111）、兩蚊（＠roy_moon_king）、凌峰（＠tsuilingfung）和曾啟剛（＠lokitsangsimple）等等。

《造星II》的賽制將會跟第一屆有點不同，不再將所有入圍學員分開兩組較勁，而是悉數接受劉美君、Eric Kwok以及火火3位導師教導，圖中另外兩人分別為音樂總監MCgroovy（左）以及舞蹈總監耀老師（右）。（資料圖片）

第一屆《造星》反應理想，花姐接受電話訪問時指，《造星II》的製作預算方面跟往年差不多，不過節目對於廣告商的吸引力是有增加：「今年係比上年好，但你話係唔係比上年好好多？又唔覺真係好好多，不過Sales真係容易Call咗，有啲品牌喺節目未開始前已經Approach我哋，但我又好衰，要睇啲Sponsor適唔適合我哋個節目，唔啱嘅我情願唔要！」至於《造星II》的冠軍獎金是否照舊有100萬港元？她大賣關子：「未能公布！」（資料圖片）

5月開工9月首播 冀爭取更充裕製作時間

據《造星II》的製作團隊透露，現時節目已開始零碎拍攝，6月23日才會首次在ViuTV九展總部開廠錄影，並安排於9月底首播。監製「花姐」接受訪問時承認，今年《造星II》的製作期較去年第一屆來得長，亦來得早，但常規播放集數反而由60集縮減至40多集，旨在令製作團隊和參賽者有更充裕的時間準備。「因為今次播放時間長咗，《造星I》係45分鐘一集，今次係會播一個鐘。上年我哋個節目喺7月世界盃決賽之後出街，今次就Plan咗喺9月底，點解要提早到5月中就開始Recruit（招募）同埋拍攝呢，因為上一屆啲嘢好急呀，變咗節目頭一段嘅後期做得唔夠好。」

「花姐」解釋留意到去年《造星I》播放初期，無論內容篩選和節奏控制都未如理想，令節目吸引力大打折扣，汲取經驗後，今年決定盡量提早拍攝，冀能騰出更多時間可以花心機去經營頭幾個階段的節目內容，「睇番上屆，參賽者其實都唔係好夠時間訓練，因為我哋要趕住播出街，所以要佢哋盡快比賽，結果播咗兩個星期之後，就已經要開始比賽（99強進50強），於是乎，佢哋為咗要遷就開廠嘅密度，Training嘅時間變相係少咗，所以今年想拖番長件事，因為我真係希望可以訓練班參賽者，想見到佢哋去到第2、第3 Round已經有進步，而唔係去到節目後期先見到。」據《明周》報道，《造星II》雖然跟第一屆同樣有99位參賽者，惟賽制有變，不再分開兩組競賽，而是悉數接受劉美君、火火、和Eric Kwok等導師的訓練，去到50強後才會分開十組對壘，除了依照唱歌、比賽和演戲的表現評分，製作團隊更會設置很多陷阱，參賽者要爭取入圍，就得過五關斬六仗，花姐更坦言有打算讓MIRROR回到戰場，與《造星II》一眾師弟比試實力，務求令節目更吸引，甚至有可能成為下半年用以對撼無綫的「最強武器」。

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姜濤去年10月勝出《全民造星總決賽》奪得總冠軍後，旋即成為新人王和廣告界寵兒，風頭一時無兩，一眾「姜糖」為之瘋狂！（資料圖片）

去年10月舉辦的《全民造星總決賽》，最終由大熱的姜濤（中）、陳卓賢（Ian，左）及楊樂文（Lokman，右）奪得三甲。（資料圖片）

《全民造星》成功讓更多觀眾認識ViuTV這家才成立3年的新電視台，就連周慧敏這種級數的藝人也願意為總決賽擔任評判和頒獎嘉賓（她跟花姐認識多年，也是《全民造星》的忠實擁躉），可見這個節目的品牌效應有多利害。（資料圖片）

《全民造星總決賽》稱得上是ViuTV自2016年4月開台以來，最成功的自家製大騷，這幕一眾《造星》參加者跟創作主題曲《前傳》的李拾壹於台上又唱又跳，氣氛絕不遜於無綫製作的綜藝大騷。（資料圖片）

據《明周》報道指，花姐承認有想過安排MIRROR回到《造星II》戰場跟師弟一決高下，唯獨沒有ERROR份兒。「記得有次我跟MIRROR聚會，說要將他們放回去比賽，當時他們的反應很踴躍，個個都話好，因為他們很Enjoy比賽的過程，也想看看自己的實力，現階段我未有任何決定，但一定不會將ERROR放進去，因為他們比較獨立，我一直都說MIRROR是AKB48，可以愈來愈多成員，可以大家一齊做一件事，亦可以個別或出現不同的小組，所以應該說MIRROR更像一間學校！」（資料圖片）

沒想過讓決賽對撼無綫頒獎禮 花姐：咁樣度節目會容易諗歪！

事實上，ViuTV因為憑《造星》捧紅了MIRROR和ERROR，當中奪得冠軍的姜濤更是近年罕見的新人王，極速成為本地廣告客戶新寵，他的粉絲更可以用瘋狂來形容，每逢偶像所到之處，都會聽見她們尖叫吶喊的聲音，洶湧程度不輸一眾飛來香港宣傳的韓流藝人，另邊廂，就連無綫高層樂易玲也曾公開稱讚MIRROR「幾靚仔，幾有活力！」證明大台也不敢小覷這股來自競爭對手的新力量。

如今《造星II》捲土重來，由9月底一直播至11月底，總決賽更於12月中舉行，跟11月19日無綫台慶和「萬千星輝頒獎典禮」的慣常舉行日子撞到正，這個安排，是否意味ViuTV有意掀起香港電視界久久沒有出現的「兩台大戰」？花姐坦言今趟製作新一屆《造星》沒有這個意識，「我唔知公司的Program部門（節目部）會唔會咁諗，但我自己度嘢，去製作一個節目呢，就冇呢個想法，因為我以前亦都係喺TVB做過，我成日都覺得，當一個製作人有呢個（對撼）諗法去製作節目嘅話，個人就會好容易諗歪，會諗一啲懶係Gimmick嘅嘢去打人哋，咁就唔係真係為咗個節目，所以我唔會咁諗，做好自己就算，至於公司到底有冇呢個諗法呢？我就唔知道喇！」

坦白講，無綫舉辦的《萬千星輝頒獎典禮》從來都只是一場騷，很多人批評這個節目是名副其實「圍威喂自己人揀自己人」，無助推動本地電視業發展，不過你有你鬧，無綫繼續照辦，而且很懂得掌握主流觀眾的八卦心理，將藝人的私生活變成節目的一部份，製造話題，去年蕭正楠於領獎期間宣布已經跟黃翠如結婚，隨後更公開錫錫，就是一例，如果今年一屆與ViuTV《全民造星II總決賽》同時間正面對撼，相信會是香港近年罕見的一場電視大戰。（資料圖片）

無綫年年都會播《萬千星輝賀台慶》，講真，內容十年如一日，你仲想唔想睇？（資料圖片）

假如今屆台慶，又是麥明詩與一眾小花臨時拉扶學跳舞跳到「甩晒Beat」，而ViuTV則可能派出晉身《造星II》總決賽、歌精舞勁的小鮮肉又唱又跳，你會想睇邊一個節目？當然，你可以兩個節目都不看，反正今時今日，電視節目選擇多的是。（資料圖片）

冀先做好內部溝通 加強網絡宣傳讓觀眾盡快認識參賽者

花姐說的「做好自己」，除了是指節目內容本身，亦包括節目宣傳及與公司內部的溝通，事關去年《造星》播放期間，曾有不少人取笑ViuTV的社交網絡推廣部門，指他們不懂網絡平台的宣傳方法，比如直接將每一集《造星》最關鍵最精彩的內容足本放上網「開心Share」，觀眾變相不用開99台追看，花姐笑言：「聽講其實唔只我嘅節目有呢個問題，好多時佢哋都係咁，我覺得主要都係因為佢哋唔係太多人手去做呢樣嘢，而且係要同時負責好多節目（宣傳），根本冇乜時間去消化整個節目，所以先會有呢個問題，佢哋會覺得最方便就係拎一段最精彩嘅片段出嚟畀大家睇就得喇，所以先會有呢個問題。」

花姐認為，礙於經驗，上屆在網絡做宣傳也是亂衝亂撞，效果平平，來到今年，應該會有進步，但跟完美距離仍然很遠，她又坦言，與其要求負責社交網絡推廣的同事，於極短時間內了解整個節目的來龍去脈，再找出重點決定如何推廣，是吃力不討好，所以今次她希望可以為他們多走幾步，讓更多觀眾知道《造星II》，「我嚟緊諗住話想喺Social media做好啲，可能會係，除咗節目入面嘅內容之外，我就搵多一啲真係精華嘅嘢畀大家睇，因為我知道呢一集或者呢個人嘅Selling point係乜嘢，係觀眾未睇留意到嘅，再加埋節目本身睇到嘅嘢，去剪一個Promo（宣傳片）出嚟，甚至我哋剪埋畀佢哋，咁佢哋咪唔需要花太多力氣去做囉。」而花姐口中所指「觀眾睇唔到嘅嘢」，就是指節目以外的內容，她說希望可以在比賽前後，在社交網絡平台上發放多點參賽者實際的受訓情況，盡早讓觀眾認識他們。