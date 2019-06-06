容祖兒細佬奢華酒店結婚　富貴浴室係網紅打卡熱點

樂壇天后容祖兒日前榮升大姑奶，細佬逸恆（Samuel）迎娶酷似阿嬌的空姐女友Samantha，在新開幕的富豪級酒店香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）設宴，泰國前總理他信嫁女亦都選這裡舉行婚禮。酒店開業3個月左右，當中更有部份設施已經迅速成為潮爆網紅打卡熱點，就連祖兒都忍不住跟風影返張相。

細佬娶老婆，祖兒豪送酒席，選在全港最貴的香港瑰麗酒店設宴。（霍汶希IG @manifokfok ）

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這條樓梯是最新網紅打卡熱點。（香港瑰麗酒店IG @rosewoodhongkong）

白色迴旋樓梯

由國際華人設計大師Tony Chi季裕棠操刀設計，耗時8年將瑰麗酒店打造成奢華級酒店。當中的白色迴旋樓梯，更是最紅的打卡熱點。

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客房中的奢華浴室同樣大受網紅歡迎。（香港瑰麗酒店IG @rosewoodhongkong）

客房浴室

每間客房都極盡奢華，尤其係個浴室，用上大理石紋牆身，用上大量的鏡面設計，最適合用來影現時最流行的網紅浴袍相。

酒店主打逾八成客房擁攬維多利亞海港的壯麗景色。（香港瑰麗酒店IG @rosewoodhongkong）

客房

酒店位於尖東，樓高65層，主打逾八成客房擁攬維多利亞海港的壯麗景色，在落地玻璃前求其影都靚，輕鬆呃Like。

酒店內的無邊際泳池與維港連成一線。（小紅書圖片 @Mr_cover_z）

無邊際泳池

近來許多酒店都主打無邊際泳池（Infinity pool），但這個泳池與世界聞名的維多利亞海港連成一線，絕對世間少有！

這頭母象筋疲力盡，絕望地痛苦倒地，暗喻着重量之物被抵消。暗諷印度經濟不景氣。（IG圖片 @brunoinsketches）

大象雕塑

這個大象雕塑名為《The Skin Speaks A Language Not Its Own》，是印度知名的當代藝術家Bharti Kerr的代表作。大象身體的紋路，由成千上萬的bindi（bindi即印度人眉心的裝飾）組成。在印度大象極之備受尊重，是力量的代表；而bindi代表與世界聯繫的「第三隻眼」，這兩者在印度都意義非凡。