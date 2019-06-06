【如果這樣生活】睇藏醫被指神經系統有事　李佳芯：係咪神經病？

30歲一直被喻為女性由少女踏入輕熟女時期的重要關口，而李佳芯（Ali）竟在這個時候選擇離開有線電視，轉投無綫電視，一切由零開始！Ali在節目《如果這樣生活》中，她就會在西藏往珠峰的艱苦旅途上，分享自己由演出不顯眼的角色、壞女人，到最後贏得視后的故事，箇中點滴冷暖自知！

一輩子一定要去一次西藏，因為那是離天堂最近的地方。（IG圖片/@aliaime）

現年36歲的Ali的演藝路上，如同往珠峰的路上一樣九曲十三彎！她在2008年加入有線電視後，擔任不少綜藝娛樂節目主持，其傻大姐的形象受不少歡迎。直到2012年，她不理身邊的人反對，放棄穩定的收入選擇轉投無綫電視，她更稱當時被指又老又窮，但她仍想博一博。

Ali在西藏出現有頭昏腦脹的情況，相當辛苦！（電視截圖）

雖然她初期同樣是綜藝節目主持，曾主持《學是學非》、《搵食飯團》等節目，後來由於肯捱肯搏，在台慶劇《名門暗戰》中，飾演岳華情婦而開始嶄露頭角，此後便常演「小三」角色，雖然有劇拍Ali表示相當開心，但常演「小三」角色，但不禁想自己的樣子是否真的像「狐狸精」！但最後，她靠自己一步步走到現在，更憑《BB來了》獲《萬千星輝頒獎典禮2018》「最佳女主角」，首奪視后，她直言：「努力好多人都努力，但呢行要有勇氣都要有運氣！」

另外，一個半身癱瘓卻仍積極生活、在拉薩開民宿的女子，透過教Ali滑雪，讓Ali深深體會到，夢想可令不可能變為可能。（電視截圖）

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而西藏之旅，監製蘇敏儀就透露Ali聽從中醫的建議當地尋找「偉哥」威而鋼：「中醫師叫佢食『偉哥』防止高原反應，咁佢唔敢喺香港買，就諗住去到當地買冇咁尷尬，點知去到藥房要成人仔240蚊1粒，Ali覺得太貴，話寧願高反都唔買，所以最後都冇食到。而Ali去到當地都有睇藏醫，個藏醫話佢神經系統有問題，佢都好搞笑問係咪即係神經病。」至於到底『偉哥』是否真的防止高原反應，大家請遵照醫生指示使用。

注意：非經醫生指示，服食此藥有危險。

Ali好勇呀！（電視截圖）