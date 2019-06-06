鄭裕玲向陸永請教影相技巧拜錯師：原來我呢世人都唔識影相！

今時今日去旅行打卡影相已經是指定動作，但除了要識擺Pose之外，影相技巧都必不可少。最近鄭裕玲（Do姐）與農夫齊齊出埠拍攝新節目《Do姐晚間看地球》，一向鍾意影靚相同大家開心Share的Do姐，趁機向「攝影大師」陸永學習攝影技巧，點知最後陸永的「大作」就令她唔知好嬲定好笑！

鄭裕玲（Do姐）與農夫日前出發倫敦拍攝節目《Do晚間看地球》。（IG/@do_do_cheng）

Do姐與農夫這個組合每次聚頭都火花十足，充滿笑料。日前三人出發倫敦拍攝節目，Do姐在IG上載了兩張照片，相中的陸永和C君都非常專注地看電子書，她也大讚兩位後輩非常好學。昨晚（5日）再在IG Post了幾張相，透露這次他們會走訪幾個國家拍攝，所以她都想把握機會影多啲靚相同大家分享，但自覺攝影技術一般，於是決定拜陸永為師：「因本人攝影技術有限，好彩同行有學過攝影的@6wing_fama（陸永）。我請求陸大師指點，陸大師也悉心教導，循循善誘。」相中Do姐與陸永拎住相機，非常認真。

陸永好認真教Do姐影相。（IG/@do_do_cheng）

不過最後「陸大師」親自示範的作品，似乎就令Do姐大失所望，皆因擔任Model的Do姐，在倫敦橋的襯托下完全看不清樣子，因為陸永竟然將Focus放在Do姐身後的景上，而相中的Do姐就Out晒Fo，搞到她忍不住稱：「原來我呢世人都唔識影相！Focus是要放在後面的，這樣相中人才有朦朧美！此種攝影方式相當難掌握，本人正在努力學習中！在此多謝陸大師賜教！」

呢張相就係陸永嘅大作，個景就影得好清楚，不過Do姐out fo！（IG/@do_do_cheng）

不少網民都大讚Do姐幽默感十足，而陸永也有留言為自己的作品解畫：「言重了，失禮失禮。作為攝影家，聽從被拍者嘅意見有時都幾重要，當你猛話幫我影條橋，影條橋，呢張相就自然而生了。」想不到這張相背後有一段故事，相信Do姐與農夫這個旅程一定十分精彩，大家都好期待節目正式播出！

Do姐與農夫聚頭，相信觀眾都十分期待！（IG/@do_do_cheng）