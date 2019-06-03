BTS防彈少年團溫布萊球場開騷開創歷史　鐵粉鄭裕玲飛倫敦追星

「世界彈」BTS防彈少年團日前（1及2日）在英國倫敦溫布萊球場（Wembley Stadium），舉行世界巡迴演唱會《'LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF'》。兩場共12萬張門票在開售後90分鐘售罄外，7位成員柾國、V、Jimin、RM、Jin、J-Hope和SUGA也成為首組非英語系的歌手踏足這個世界舞台，創下K-Pop界新一頁歷史。而組合的吸引程度，就連Do Do姐鄭裕玲都要親身飛到現場支持！

倫敦溫布萊球場是全歐洲第二大的球場，開幕以來只有11組歌手能登上這個國際舞台，包括Michael Jackson、George Michael、Madonna和Taylor Swift等。BTS防彈少年團除了是第12組開騷的歌手外，也是首組非英語系藝人，成功攻佔溫布利球場，吸引了12萬A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）入場。演唱會上，隊長RM提及曾收看1985年傳奇樂隊Queen在同一場地的演出，而一旁的Jin則在台上模仿已故主唱Freddie Mercury，引起全場粉絲的共嗚。

而向來出名喜歡V的Do Do姐，更親身飛到倫敦支持，絕對稱得上是BTS防彈少年團的忠實鐵粉。她在IG上傳照片，講到這是她首次去到溫布萊球場，亦是她第二次欣賞組合的演唱會，亦見到她不時拍下大熒幕上的成員，似乎相信享受演出。Do Do姐的IG上，更有粉絲留言表示能夠送她巴黎演唱會的門票，又問她全場大合唱時有否一同落淚。

BTS防彈少年團不但是首隊韓國歌手在溫布萊球場開騷，更是首組非英語系歌手。（TheKukminDaily）

Do Do姐親自到倫敦，入場支持BTS防彈少年團！（IG/@do_do_cheng截圖）

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昨天的第二場演唱會中，成員Jimin也發生有趣的小插曲。BTS防彈少年團最後講感想時，Jimin把「I will never forget today」（我不會忘記今天）說成「I will never today」（我不會今天），事後發現口誤的Jimin也不禁掌摑自己兩把，而成員們則在一旁「食花生」，被粉絲大讚可愛。有心的英國粉絲，更特別為BTS防彈少年團準備驚喜禮物，大家一同舉起手機合唱《EPILOGUE: Young Forever》，令7位成員非常感動，其中Jimin和柾國從音樂一響起就淚流不止，場面非常感人。

Jimin見粉絲準備驚喜，流下感動的淚水。（Twitter/@ fate_jimin）