BTS防彈少年團溫布萊球場開騷開創歷史　鐵粉鄭裕玲飛倫敦追星

「世界彈」BTS防彈少年團日前(1及2日)在英國倫敦溫布萊球場(Wembley Stadium),舉行世界巡迴演唱會《'LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF'》。兩場共12萬張門票在開售後90分鐘售罄外,7位成員柾國、V、Jimin、RM、Jin、J-Hope和SUGA也成為首組非英語系的歌手踏足這個世界舞台,創下K-Pop界新一頁歷史。而組合的吸引程度,就連Do Do姐鄭裕玲都要親身飛到現場支持!

倫敦溫布萊球場是全歐洲第二大的球場,開幕以來只有11組歌手能登上這個國際舞台,包括Michael Jackson、George Michael、Madonna和Taylor Swift等。BTS防彈少年團除了是第12組開騷的歌手外,也是首組非英語系藝人,成功攻佔溫布利球場,吸引了12萬A.R.M.Y(BTS防彈少年團粉絲)入場。演唱會上,隊長RM提及曾收看1985年傳奇樂隊Queen在同一場地的演出,而一旁的Jin則在台上模仿已故主唱Freddie Mercury,引起全場粉絲的共嗚。

而向來出名喜歡V的Do Do姐,更親身飛到倫敦支持,絕對稱得上是BTS防彈少年團的忠實鐵粉。她在IG上傳照片,講到這是她首次去到溫布萊球場,亦是她第二次欣賞組合的演唱會,亦見到她不時拍下大熒幕上的成員,似乎相信享受演出。Do Do姐的IG上,更有粉絲留言表示能夠送她巴黎演唱會的門票,又問她全場大合唱時有否一同落淚。

BTS防彈少年團不但是首隊韓國歌手在溫布萊球場開騷,更是首組非英語系歌手。(TheKukminDaily)

Do Do姐親自到倫敦,入場支持BTS防彈少年團!(IG/@do_do_cheng截圖)

昨天的第二場演唱會中,成員Jimin也發生有趣的小插曲。BTS防彈少年團最後講感想時,Jimin把「I will never forget today」(我不會忘記今天)說成「I will never today」(我不會今天),事後發現口誤的Jimin也不禁掌摑自己兩把,而成員們則在一旁「食花生」,被粉絲大讚可愛。有心的英國粉絲,更特別為BTS防彈少年團準備驚喜禮物,大家一同舉起手機合唱《EPILOGUE: Young Forever》,令7位成員非常感動,其中Jimin和柾國從音樂一響起就淚流不止,場面非常感人。

Jimin見粉絲準備驚喜,流下感動的淚水。(Twitter/@ fate_jimin)