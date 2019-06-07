「真係誇張咗少少，我自己睇返都有啲唔慣，有啲核突！」講起無綫《婚姻合伙人》首集頭8分鐘的一段超Hyper兼極度狂妄的Solo表演，楊明即如此笑說。的確，這個楊明與這兩年來電視機裏面的楊明有着頗大距離，當大家仍然記得他在《兄弟》、《鐵探》中的冷酷、沉着，他冷不防在《婚姻合伙人》變成了一個大癲大肺的「黐線佬」，用招積到乞人憎的語氣，向全天下宣布自己是香港上位最快的地產經紀，殺觀眾一個措手不及。

「其實我好大壓力，第一次做男一，開工之前已經有好多無形壓力包圍住我，當我收到劇集知道頭8分鐘係咁樣自己一個對住個鏡頭演戲，我只能豁出去。」不得不提，《婚》劇是在2017年拍攝，比起《兄弟》、《鐵探》更早開鏡，現在多了兩年體驗，楊明對「郎朝勇」這個角色的看法，亦與當時的演繹有所不同：「如果我而家先接到呢個角色，我唔會長期情緒高漲，有啲位會平和啲，再處理得好啲。」

雖然楊明在《婚姻合伙人》首集頭8分鐘的Solo令不少觀眾感到突兀，但之後的演出確是有說服力，Over都Over得有道理。（《婚姻合伙人》劇照）

電視史上首位藝訓班Repeater

當然，楊明學習得最多並非近兩年來的演戲歷練，而是十多年前一系列的官非，他先是醉酒駕駛，其後到夜店消遣時與保安初則口角繼而動武，守行為期間又醉住用回鄉卡試圖「嘟」八達通機，付款不遂憤而打爛便利店內的八達通增值器和香煙廣告盒。很快「認衰仔」的楊明後來獲無綫安排重讀藝員訓練班，成為電視史上首位Repeater，正式「砍掉重練」，並一步一步重返上游位置。

「其實郎朝勇呢個角色，同十幾年前嘅我係好吻合，我鍾意一個女仔，我就為佢做乜都得，佢鍾意錢我就搵多啲錢，完全冇理到身邊人反對，好似我當年好鍾意玩咁，太過忠於自己，唔理後果。」講起楊明這段輕狂歲月，再回望起其他「出事」藝人的後果，難免令人想起一個千古之謎 ── 點解楊明能夠翻身，沒有遭無綫判死刑？

談到在《婚姻合伙人》播映期間，翡翠台於星期日亦有播放楊明主演的《機動部隊2019》，他即指《機》劇可能是從影以來拍得最痛苦的一套劇集，因為不但被胡椒噴霧射面，又要硬食催淚彈：「我直頭唞唔到氣！出咗間房之後佢哋係咁叫我唔好掂身上啲粉，因為蝕咗入肉會仲痛苦。」（《機動部隊2019》）

好彩勝過所有

「可能係……我好彩。」當然這個答案不足以解釋這個「奇蹟」，所以楊明立刻再以經歷、性格為切入點，嘗試了解自己為何可以擁有別人不曾擁有的機會：「我啱啱入行時好鍾意玩，同公司上下都玩得好開心，成日都笑，好有陽光氣息，可能就係呢個性格令公司當時畀機會我呢個細路仔，當然大家都跌晒眼鏡。出咗咁多事，公司都不離不棄，可能係……我好運，睇到呢個只係一時錯誤，仲想培育呢個人，真正嘅原因我真係唔知，我又唔係有背景，又唔識高官。」所以楊明比起往日更珍惜眼前所有機會，因為他深深明白到自己的「幸運」得來不易。

原來楊明由始到終都未明白自己為何能夠衰過之後鹹魚翻身。（陳順禎攝）

獲派演男主角 楊明有自知自明：我未夠班！

珍惜還珍惜，別人看不看好卻另一回事。雖然楊明在《婚姻合伙人》的演出獲得普遍正評，不少人讚他前期夠「黐」情，「戴綠帽」後又夠自私、賤格和乞人憎，但都有人踩他不夠格做「男一」、「根本擔唔起大旗」，認為他比起擔綱男主角，更適合做男二、男三，而事實上楊明都曾經質疑自己是否能當大任：「接到男一呢個重任，我覺得自己係唔得，因為我未做過，雖然做過嘅角色不斷增加，但係要孭起成套劇，係需要大量知識、做戲要好勁，我自問未夠班。不過，我又覺得每個演員第一次做男一都會有呢種壓力，做演員亦應該挑戰新嘗試，所以就算有人抨擊我擔唔起，我都總有一日擔得起。」

楊明在拍攝《婚姻合伙人》時與拍檔高海寧建立默契，兩人最近再次合作拍攝新劇《網絡騙案》。（《婚姻合伙人》劇照）

「一線」只是兩刃劍

笑稱自己是「老海鮮」的楊明又希望觀眾不要把他當作「一線小生」：「『一線』呢個稱號，對於我嚟講係好危險，我功力、觀眾緣都唔夠廣泛，睇開我做戲嘅先會覺得我OK，覺得我百變，叫我『演員』、『藝人』我會輕鬆好多。」他又指自己沒有演戲天份，要做好一個角色，好可能比其他人下更多苦功，特別是見到一些天才型演員讀兩讀劇本便掌握到角色神髓：「有時我都覺得自己演戲流流哋。」

楊明以感情戲為例子，指自己好多時不知道如何營造甜蜜感覺，用神情、動作向對手顯示愛意：「我嘅缺點係唔識憑空想像，唯有盡快同對手混熟，幫助自己入戲。好似今次同高Ling合作《婚姻合伙人》咁，我本身同佢唔熟，所以頭幾日要盡快同佢對稿，知佢點做戲，期間同佢傾下無謂嘢，溝通多啲，自然就會冇咗膈膜。」所以他即使已於《萬千星輝頒獎典禮2017》中獲得「飛躍進步男藝員」獎項，仍覺得自己有空間繼續飛躍進步。

楊明好感謝朋友、前輩一路以來的支持，特別是「Kent哥」鄭則仕：「同佢拍《果欄中的江湖大嫂》時，教我設計角色要諗埋角色嘅人生，到底係經歷咗咩先有而家個性格，喺拍《兄弟》時我有應用返，真係得心應手好多，會相信自己個角色更多。」（陳順禎攝）

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