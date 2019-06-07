【林志玲結婚】EXILE是女神收割團　網民稱羨：太太團可集體出道

台灣女演員林志玲今日（6日）在個人社交媒體宣佈結婚，男方是日本男子組合EXILE（放浪兄弟）成員AKIRA（黑澤良平），二人在八年前因共同主演舞台劇《赤壁愛》而相識，並在去年底開始戀愛。志玲姐姐的愛情事隨著年齡增長一直被受大眾關注，所以在她宣佈結婚後微博一度癱瘓。有網民就發現林志玲老公所屬團體EXILE可說是女神收割團！

林志玲今日宣布與日本男子組合EXILE成員AKIRA結婚。（林志玲IG）

EXILE的AKIRA娶了台灣女神林志玲在亞洲娛樂圈投下震撼彈，志玲姐姐是公認的女神，除了學歷高、樣貌身材都無可挑剔，還身兼模特兒、主持人、演員、歌手等身份！但是EXILE的其他成員也毫不遜色，紛紛把女神娶回家。團長HIRO（五十嵐 廣行）在2012年9月14日與日本女演員上戸彩註冊結婚，2007年的《情定大飯店》、2010年的《流星》、2013年的《半澤直樹》都是她的代表作！2015年上半年更成為日本廣告曝光率最高的女藝人。

EXILE主唱TAKAHIRO在2017年9月1日與日本女演員武井咲結婚。武井咲2006年在知名雜誌《Seventeen》的11月號以非專屬模特兒的身份首次登場，並開始了藝能活動；2011年12月以單曲《戀愛心情》進軍樂壇，並成為Gucci日本區首位代言人；在電視劇方面，2011年的《教我愛的一切》、2012年《W的悲劇》都是她的代表作，及後至2016年，武井咲一共接演11部連續劇，其中9部為主演。

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網民紛紛將EXILE稱作女神收割機，甚至有網民留言：「突然想看他們家庭聚會。」、「這個故事告訴我們：女神的妯娌也是女神！」、「期待太太們有一天集體同框。」、「這太太團都能集體出道了！」EXILE成員的太太都那麼漂亮，讓不少人稱羨。