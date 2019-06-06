【林志玲結婚】17年情無法開花結果　言承旭仍視林志玲為一生最愛

44歲台灣名模林志玲今日（6日）突發聲明宣布與年輕7歲的37歲日本團體放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA閃婚，嫁人消息震驚娛樂圈。

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要提到林志玲最轟烈的一段情，莫過於和言承旭這段撲朔迷離的17年情，二人在愛情路上兜兜轉轉，雖然多年來多次傳出復合消息，2017年更曾被目擊在馬來西亞健身房約會，被外界稱作「世紀復合」，不過雙方都只堅稱視對方為好朋友，戀情無疾而終。

言承旭視林志玲為他一生的最愛。（微博圖片：@東方衛視電視劇）

言承旭和林志玲在2017年曾被目擊在馬來西亞健身房約會，被外界稱作「世紀復合」。（網上圖片）

言承旭和林志玲於2003年傳出戀愛消息多次被大眾狠批消耗林志玲十多年的青春，卻不肯娶這個願意奉獻畢生青春的女人，是個百分百的渣男。林志玲在2017年在訪談節目談及過去的戀情，哭着憶述自己被狠飛的經歷：「由於當時男方是在沒有說清楚之下分手，讓我長期處在一個莫名的恐懼、傷害中，每天以淚洗面，甚至因此對自己失去信心，想着為什麼會這樣對我？」雖然林志玲並沒有指名道姓，不過明眼人都知道她說的就是言承旭。

林志玲在清談節目形容過往的一段情裏長期活於恐懼和傷害之中，一度對自己失去自信。（網上圖片）

也許言承旭在處理感情方面確實不夠成熟，言承旭的前度女友張熙恩，日前接受台灣傳媒訪問時表示，自己和言承旭從未正式分手，只是大家各自忙碌，慢慢感情變淡而令戀情無疾而終，是「被分手」的受害者。不過她又指當年與言承旭相戀時，對方的心中仍有林志玲，亦知道言承旭與林志玲仍然保持聯絡，藕斷絲連。張熙恩坦言她以前經常鼓勵言承旭要勇敢追求所愛，被問起她所說的「追求所愛」是否指言承旭最愛是林志玲？張熙恩沒有否認，卻默認了這個事實。

言承旭的前女友張熙恩，是位演員、模特兒、畫家及設計師。（IG：w124amghammer）

今日在北京拍戲的言承旭從經理人口中得知林志玲結婚的消息，驚訝地大喊：「真的啊？」經理人稱是真的，他接着送上祝福：「恭喜他們！」然後就繼續拍攝。雖然言承旭依然視林志玲為他一生的最愛，不過已經無法和她攜手渡過一生。曾經轟烈的戀愛都會成為人生中其中一段經歷，祝福終於找到終身幸福的林志玲，亦期盼言承旭亦能找到自己的一生最愛。