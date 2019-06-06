【林志玲結婚】婚訊震驚娛樂圈　舊愛言承旭不可置信：真的啊？

44歲台灣名模林志玲今日（6日）宣布婚訊，嫁給37歲日本團體放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA，「新郎不是言承旭」更加登上微博熱搜，果然大眾仍然很留戀林志玲和言承旭這對經歷了17年風雨的舊情人。

林志玲今日（6日）突發聲明宣布與年輕7歲的37歲日本團體放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA閃婚。

44歲林志玲成6月新娘 宣布嫁37歲日本男歌手：讓我們一起幸福！

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不少人都很好奇言承旭聽到前女友結婚消息的反應，今日在在北京拍戲的言承旭從經理人口中得知消息後，先驚訝地大喊：「真的啊？」經理人稱是真的，他接着送上祝福：「恭喜他們！」然後就他就繼續拍攝。

言承旭一開始不敢相信前女友結婚的消息。（視覺中國）

林志玲和言承旭於2003年傳出戀情，二人17年來在愛情路上兜兜轉轉，雖然多年來多次傳出復合消息，2017年更曾被目擊在馬來西亞健身房約會，被外界稱作「世紀復合」，不過雙方都只堅稱視對方為好朋友，戀情無疾而終。