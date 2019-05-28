【我最愛的女人們】刻意製造婆媳矛盾離晒地　人妻綜藝捉錯路？

明星夫妻是甚麼樣子？在普通觀眾的印象裡，明星夫妻要不是像袁詠儀和張智霖這樣的歡喜冤家，要不是張嘉倪和買超這種甜寵CP，總之明星夫妻總是有各種秀恩愛的方式，讓觀眾分分鐘化身「檸檬精」（指很喜歡酸別人的人）。然而，前幾天卻有一對夫妻因為吵架頻頻登上熱搜，引起網友關注，他們就是鍾麗緹和張倫碩。

鍾麗緹和張倫碩兩夫婦參與《我最愛的女人們》節目（《我最愛的女人們》節目截圖）

最近鐘麗緹夫婦參加網絡綜藝《我最愛的女人們》，節目中張倫碩要洗澡，讓鐘麗緹幫自己擋一下房間裡的攝影機。誰知鐘麗緹只是拿紙巾略微遮擋，導致張倫碩洗澡的過程可能被鏡頭記錄，所以他十分生氣，大聲指責鐘麗緹，要求清理攝像頭所有記錄。最後兩人的吵架，以鐘麗緹大哭收場。

婆媳關係融洽，節目設置崩塌

讓人驚訝的是，這檔讓夫妻吵架上熱搜的節目，其實主要想探討的是中國的婆媳關係。《我最愛的女人們》的節目設計是讓男性嘉賓帶着自己的老婆與媽媽，一起出門旅行。老公做領隊，一個「新娘」、一個「老娘」——兩邊都不能得罪，在國內緊張的「婆媳關係」背景下賣點十足。

節目組也確實給婆媳關係設置了很多難關。明星家庭入住酒店，到達後才發現房間髒亂不堪，需要明星自己動手打掃；新抱外出買菜做飯，匿名上桌後讓婆婆們集中點評哪道最差；節目組只給100元讓一家人商定遊玩路線。然而讓人意外的是，在這場精心設計的「婆媳矛盾」中，婆婆這個角色始終游移在劇本之外。打掃衛生，奶奶們和新抱分工合作默默動手；點評做菜，奶奶們明示暗示誇獎自家新抱；出門旅行奶奶們更是默默跟隨，隨時給兒子兒媳打圓場。而兒媳們對奶奶也是尊敬照顧，日常發表「彩虹屁」，把婆婆哄得心花怒放。

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而造成這個場面的主要原因是，明星家庭奶奶和新抱們實在是有些陌生，蔡少芬去奶奶屋企甚至都不認識家門。雖然婆媳兩人年齡不同，關係「對立」，但是在明星的家庭中，婆媳兩人常年不見面，自然不會因為一點小事就為難對方。這也說明對於現在的都市女性來說，處理好婆媳關係其實並不是一件十分困難的事。

螢屏裡的婆媳關係沒有引起矛盾，螢幕外製作組的節目設計卻引發了觀眾的不滿。節目的立意是展現「代際關係」，但嘉賓沒有矛盾點節目組就只能增加衝突。妻子要獨自承擔12人的做飯任務，還要得到奶奶認可；妻子向丈夫問「我和你媽跌落水，你先救誰？」；參加遊戲獲得勝利，男人們一起出門放風，女人們卻要在家等待。但這樣按照傳統思維去設想的婆媳關係，對於現在的女性觀眾來說是不買賬的。網友紛紛吐槽「已經2019年了，誰還會問先救誰的問題？I don't care好嗎？」

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「她綜藝」要拋棄女性向，找回人性向

隨着女性社會地位、經濟實力、消費能力的提升，女性受眾在影視娛樂中的消費佔比不斷提高。根據藝恩網發布的《女性綜藝數據研究報告》顯示，在網綜方面女性用戶平均佔比一直保持在60%以上，成為主要受眾群體。在這一背景下，「她綜藝」不斷湧現。所謂「她」綜藝指的是以女性為綜藝主角，從女性視角，圍繞女性的生活、工作、情感、社交等話題展開討論，以折射當下社會中的女性「三觀」，聚焦女性觀眾，為「她」度身定制的綜藝節目。雖說是為「她」度身訂做，但是近兩年較紅的女性綜藝卻總是離不開妻子、媳婦、媽這些傳統女性的固有形象。

我們看到《媽媽是超人》、《不可思議的媽媽》連續開播，女明星在節目中湊仔，與孩子相處愉快的被叫做好媽媽，與孩子相處生疏的就被網友群起而攻。《妻子的浪漫旅行》、《幸福三重奏》好評不斷，但是節目中對夫妻關係的定義，往往增強女人感性的一面，而過度表現男人們的理性。大S的「剝蝦論」雖然只是個人觀點，但是當觀眾認可了這種想法，對男性也缺乏公平性。

「限娃令」上線，夫妻檔氾濫，如今《我最愛的女人們》想要探討「婆媳關係」雖然算另闢蹊徑，但是一開始就將兩者關係定義成「天敵」，實在稍顯狹隘，也難怪觀眾不買賬。女性綜藝崛起的背後是女性權利意識的覺醒，現代的都市女性已經不再只是妻子、母親這樣單一的傳統形象了。在平權化不斷推進的今天，都市女性有更多不一樣的身份，做一個好媽媽好妻子並不是她們唯一的選擇。

對於以女性觀眾為主的「她綜藝」來說，要想討到女性受眾的歡心，首先還是要摘下有色眼鏡，轉變狹隘視角，多維度展現當下的女性群體。改變觀眾對女性的刻板印象，才應該是每一個女性綜藝應有的基調。

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