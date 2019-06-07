【如果這樣生活】張頴康遭母拋棄赴女兒國「尋愛」：拍4日喊足4日

無綫節目《如果這樣生活》安排9位對生活有感覺、有態度的藝人走訪各地，分享自己的故事。今晚（7/6）播出的最新一集，愛妻愛女愛家的張頴康就去到雲南著名的瀘沽湖女兒國尋找自己失去多年的母愛，張頴康更直言節目觸碰到他內心最痛處，所以拍4日，喊足4日。

張頴康重蜇往事，忍唔住喊足4日！（電視截圖）

「嗰一年我得4歲，要揀跟阿爸定跟阿媽，但其實我冇得揀，因為只有阿嫲會留喺我身邊；嗰一年我30歲，我可以揀慶祝或者唔慶祝我嘅生日，但係其實我冇得揀，因為我一定唔會慶祝，因為之前嗰26個生日，冇一個我唔係流住眼淚咁過。我有諗過，可能呢一世都唔會再見番媽媽，又或者呢一世都冇可能有完整嘅家，好好彩，只係可能。嗰一年我36歲，我第二個仔小花生出世，多謝太太，原來一家人整整齊齊、簡簡單單咁生活係咁好呀！」張頴康這段獨白感動不少觀眾，其實在他4歲時因媽媽離家出走，把他拋棄：「嗰陣佢有問我跟唔跟佢走，但我唔想離開嫲嫲……佢一走就走咗幾十年，如果重新嚟過，我打死都唔智放手！」

去到女兒國，阿康感觸大！（電視截圖）

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從未放棄尋母 入行不用藝名

媽媽離家出走後，張頴康的爸爸返大陸再娶後，兩父子亦幾乎沒有聯繫，一直都是由嫲嫲照顧他，陪他讀書寫字，令他的童年不再孤單。雖然媽媽狠心拋棄自己，但張頴康從未有放棄尋找媽媽的念頭，因為他從不用藝名，希望媽媽可以找到自己。自從與太太麥雅緻結婚後，張頴康直認太太彌補了他童年的缺口：「好多時都係睇你自己滿唔滿足你而家擁有嘅嘢，我就覺得自己好好彩，可以做緊自己鍾意做嘅嘢，出嚟都唔覺得自己開工，似玩！返到屋企對住小朋友又係咁開心，所以覺得自己無憾！」