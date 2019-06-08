迪麗熱巴人紅是非多　疑似不雅短片台灣論壇瘋傳網民熱議

內地女星迪麗熱巴因外表出眾而大受歡迎，除了在影視界得寵之外，更大受廣告商歡迎，人氣一直高企不下。不過人紅是非多的她，近日被某台灣論壇爆出有不雅影片流出，疑似指她被導演潛規則等等，至今網絡上討論聲不斷。

迪麗熱巴在兩岸三地均有大量粉絲。（迪麗熱巴微博圖片）

有網友就在論壇上貼了幾張疑似是迪麗熱巴的激情片截圖，指出影片中的女子由於臉部拍得太近，難認是否迪麗熱巴本人，在他不清楚的情況之下就詢問各大網民。從這幾張截圖看，該女子五官非常立體，臉型亦屬瓜子臉，且皮膚白滑，乍看之下同迪麗熱巴果真有幾分神似。不過相信都只是人有相似而已，皆因從側面認真細看，該女子的五官雖屬立體不過就比較偏細，但迪麗熱巴的五官就比較偏大，而且從該女子的耳環﹑假眼睫毛分析，總覺得她身上散發出比較老氣的氣質，絕對無迪麗熱巴的青春氣息在。因此非常多的網友亦留言不相信此人就是迪麗熱巴。

片中女子五官立體，乍看跟熱巴確有幾分神似。（卡提諾論壇）

除此之外，令網友一致不相信是迪麗熱巴的原因，在於只是得幾張近鏡截圖無真實的影片，難有公信力，相信只是角度問題而已。

疑似熱巴不雅照，真係咁似樣？