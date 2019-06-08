何超盈未婚夫Thomas大起底　出身教育世家屬宇宙勝利組！

賭王何鴻燊四房長女何超盈與哈佛大學生老公辛奇隆（Thomas Xin）周四（7日），依足中國傳統習俗舉行過大禮儀式，滿屋子的金銀珠寶超奢華排場，以及賭王贈送何超盈的五億獨立別墅及一億珠寶鑽飾嫁妝，無一不震懾大家眼球！能夠成為 賭王女婿，Thomas的家世亦不簡單！

現年21歲的Thomas比28歲的何超盈足足細7年，而根據中國大陸目前領結婚證最小年齡男方為二十二周歲，女方為二十周歲，所以Thomas暫未有資格娶何超盈，當中Thomas的年紀亦引起不少熱議！

原來係咁....（微博截圖）

在大陸哈爾濱出生長大的他在2015年的SAT考試（學術能力評估測試）獲得2260分（滿分為2400分）、同年應考TOEFL（托福）考試成績114分（滿分為120分），以高分數考入美國名牌學府哈佛，更是首名哈爾濱人考入哈佛，所以當地傳媒以「哈爾濱之光」來形容他。他在哈佛主修神經科學及心理學，更是校內活躍分子，參加Harvard China Forum（哈佛中國論壇），亦是劍道社的副隊長，絕對是文武雙全的學霸。

過大禮排場似足結婚！（何猷君微博）

哈爾濱電視台對Thomas力讚！（微博截圖）

據知Thomas除了是學霸，他的家族亦是教育世家，曾在訪問中透露父母是大學畢業生及企業家，祖母則是黑龍江省一所學校的副校長，更是全國人大代表，來頭不小，與何超盈可算是門當戶對。

【多圖】何超盈貴氣皇后look過大禮 超奢華排場拍得住皇室！

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家境不俗又文武雙全的Thomas亦善心爆棚，他曾擔任捐書計劃發起人，與團隊聯絡哈爾濱多間中學及美國洛杉磯一間高中等參與計劃，收集1.2萬多本書籍，捐贈給7間貧困小學，超過1000名貧困兒童受惠。Thomas亦曾參加由媒體所組織的「千人公益」項目，與其他英語水平不俗的高中生為小學生英語輔導。有傳目前懷孕6個月的何超盈明年計劃去葡萄牙搞古堡主題婚禮，相信奢華程度同樣令人咋舌！

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